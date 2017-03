Situación de los Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba. Comunicado

Los Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba se reunieron ayer en Asamblea Extraordinaria para tomar medidas frente a la difícil situación que están atravesando las entidades. Estuvieron presentes los 19 Consorcios Regionales y muchos Consorcios Camineros que integran el sistema.

Los consorcistas consensuaron los siguientes reclamos (que oportunamente fueron comunicados a las máximas autoridades del gobierno de la provincia y de la Dirección Provincial de Vialidad, sin obtener respuesta alguna):

REGULARIDAD EN LOS PAGOS

No se ha certificado ni enero, ni febrero por atraso en los expedientes, que aún no están en condiciones de certificar. Esto significa que no se han cobrado los trabajos de conservación realizados durante estos meses. (El Expediente es el documento que habilita la utilización de la partida presupuestaria correspondiente)

AUMENTO ACORDE A LOS COSTOS DEL PRECIO KILÓMETRO MES

En noviembre de 2015 pedimos un aumento del 35% (válido para ese momento); nos dieron el 24%. Ahora nos dieron el 16%, cuando el gasoil registró un aumento del 55%. Los aumentos que se estipulan en los expedientes contemplan los valores del momento, no obstante rigen para todo el año.

CERTIFICACIÓN

Los inspectores están certificando por debajo del 70% ya que no alcanzaría el presupuesto. ¿No interesa el estado del camino? ¿Entonces la certificación es una mentira?

EXPEDIENTES

Los expedientes de conservación deberían funcionar como lo hacían anteriormente, por planes de trabajo (sin problemas durante 59 años). Con el actual sistema los expedientes presentan demoras en su aprobación y quedan meses sin certificar. Se debería certificar Red Terciaria para los Consorcios y Red Secundaria a las Regionales.

PRESUPUESTO

Pedimos participación en la elaboración del presupuesto para el Sistema de Consorcios Camineros.

VOCAL DEL DIRECTORIO DE VIALIDAD

Queremos volver a contar con el representante consorcista en el Directorio de Vialidad (que este gobierno removió), para que participe en todas las cuestiones referentes al sistema Consorcios Camineros.

FO.CO.S.

Este gobierno también quitó el Fondo Compensatorio Solidario (Fo.Co.S) que era muy importante y significativo para los Consorcios Camineros más pequeños. A algunos Consorcios le significaba hasta un 30% sobre la certificación. Solicitamos que se restablezca el pago de este Fondo.

FONDO DE FINANCIAMIENTO

Este Fondo ha permitido a los Consorcios Camineros y Consorcios Regionales renovar y mejorar su equipamiento en maquinarias e infraestructura, permitiéndoles afrontar trabajos en los caminos incluso en condiciones adversas, por ello es que pedimos más aporte del Gobierno para que esto se pueda sostener.

MODIFICACIÓN DE LEY 6233

Solicitamos la revisión, fundamentalmente, en lo referente a los Consorcios Regionales. La ley prácticamente no dice nada sobre el funcionamiento de los Consorcios Regionales e ignora otros aspectos de mucha importancia.

Visto que estos reclamos ya se han presentado en distintas instancias al gobierno provincial, y no se ha obtenido ningún tipo de respuesta, los Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba han resuelto:

-Que se realizarán cortes de rutas -en fecha y hora a definir- en diferentes lugares de la provincia de Córdoba como mecanismo de protesta frente a la indiferencia manifestada por las autoridades provinciales competentes en relación a la situación que está atravesando la inmensa mayoría de los Consorcios Camineros.

-Que en función de lo que resulte de esta medida, se evaluarán los pasos a seguir.

Los consorcistas camineros realizan su trabajo ad honorem. Brindan desinteresadamente su tiempo y dedicación para colaborar con el mantenimiento y mejoramiento de la red de comunicación rural de los lugares de pertenencia. “Esto no da para más” fue una expresión repetida por los presentes en la Reunión Extraordinaria. Manifestaron que si no fuera por la colaboración de los colonos y vecinos de la zona, hace un tiempo ya hubieran dejado de trabajar porque los recursos no alcanzan. Algunos dijeron que si esto continúa de la misma forma, “deberán guardar las máquinas en el galpón”.