Coordinan acciones preventivas por “tucuras” en campos

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba informó que, junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, están coordinando acciones de prevención ante reportes de productores que avistaron tucuras en sus campos.

Según la cartera agropecuaria cordobesa, los avistamientos se han visto sobre todo en la zona noroeste de Córdoba: en la localidad de Deán Funes y su región de influencia.

Por esta situación, de la reunión participaron representantes de la Sociedad Rural de esa ciudad, y de los municipios y comunas de esta zona del departamento Ischilín.

no es la única región de la provincia donde se ha visto a este insecto: la Sociedad Rural de Río Cuarto también reportó casos en el sur cordobés, en localidades como Huinca Renancó, Los Ranqueles, Alejandro Roca y Río Cuarto.

De todos modos, desde la entidad riocuartense llamaron a no generar alarma al respecto, porque esta especie si bien es similar a la langosta, no se mueve en “mangas” sino de manera aislada y entonces no representan en general un riesgo para los cultivos.

Fuente. Agrovoz.com.ar