Declaraciones Juradas por Emergencia: Modifican cronograma de atención en la región
Según un comunicado de Prensa desde el Ministerio de Agricultura se infoma la modificación del cronograma de atención para completar Declaraciones Juradas por Emergencia
CON MOTIVO DEL COMIENZO DE LA EMERGENCIA AGROPECUARIA 2017 EL DÍA 01 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO, EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA, PONEN A DISPOSICIÓN DEL PRODUCTOR, UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA COMPLETAR LAS DECLARACIONES JURADAS POR EMERGENCIAS DE MANERA DIGITAL, POR LO QUE CADA PRODUCTOR SE DEBERÁ REGISTRAR COMO CIUDADANO DIGITAL (CIDI)
PARA FACILITAR Y AGILIZAR A LOS PRODUCTORES EL ACCESO A DICHO SISTEMA, EN LA LOCALIDAD DE MORTEROS LOS DÍAS LUNES 20 Y MARTES 21, Y MIÉRCOLES 22 EN EL CENTRO GENÉTICO DE LA SOCIEDAD RURAL DE MORTEROS, A PARTIR DE LAS 9.00 HS SE ENCONTRARÁ PERSONAL PARA REALIZAR DICHO TRÁMITE.
EL DÍA JUEVES 23, LA GESTIÓN SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PORTEÑA (MUNICIPALIDAD) A PARTIR DE LAS 8.00 HS
Y EL VIERNES 24 EN LA LOCALIDAD DE BALNEARIA (MUNICIPALIDAD SALÓN BLANCO)A PARTIR DE LA HORA 8.00 HS.
LOS PRODUCTORES DEBERÁN PRESENTARSE CON EL DNI ORIGINAL Y CONSTANCIA DE CUIT O CUIL