Qué dice la carta del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María a Macri

En una carta abierta, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano, le pidió al presidente de la Nación, Mauricio Macri, “llegar a un consenso” con la oposición.

“Todavía estamos a tiempo de demostrar que somos un país serio”, manifestó el también empresario y productor cárnico, titular de Cabaña Pilagá.

La misiva fue elaborada antes de que Macri anunciara medidas para favorecer a la clase media y de que mantuviera un contacto telefónico con el ganador de las Paso, Alberto Fernández.

Su solicitada completa, a continuación:

Señor presidente, no es tarde. No es tarde para llamar a los demás candidatos presidenciales para llegar a un consenso. No es tarde para llamarlos a agenda abierta y ponerse de acuerdo en los principales temas que aquejan a la Argentina.

Todavía estamos a tiempo de mostrar que somos un país serio. Todavía estamos a tiempo de demostrar que, gane quien gane las elecciones, hemos podido construir un camino. No es tarde para reflexionar y dar muestras de que una Argentina insertada en el mundo, aun es posible.

Para ello, sáquese el traje de candidato y déjese el de presidente. El país necesita eso. Tome las medidas que hagan falta. Escuche a la gente y lo que ha dictaminado.

Tenga la valentía de reconocer los errores. Admitir los errores es la virtud de los valientes. Promueva el diálogo y el sostenimiento de las PYMES, señor presidente.

Implemente medidas que beneficien a los trabajadores y sus familias.

Mi llamado también es a la oposición, que también es corresponsable en esta instancia. Es imprescindible que deje de echarle nafta al fuego. Hablar de medidas como el desdoblamiento cambiario es, por lo menos, irresponsable. Sino tenemos ideas superadoras, por lo menos nos mantengamos en silencio.

Si la Argentina NO cumple con sus compromisos, si NO es seria, no queda mal el presidente, no queda mal un sector político, ¡queda mal la Argentina, señores!

Corremos el riesgo de quedar en la consideración mundial nuevamente como impresentables. Logre el consenso, señor presidente. Creo que ése es el desafío que se debe poner.

Creo que es posible hacerlo. Creo que lo tiene que hacer no por el sostenimiento de un proyecto, sino por el sostenimiento de un país.