Retenciones: primera movilización del campo en Córdoba, el miércoles en Bell Ville

La decisión del Gobierno nacional de aumentar por decreto las retenciones, sin consultar como había prometido a las entidades rurales, disparó las primeras protestas del agro en diversos puntos del país.

El domingo, se realizaron asambleas en Armstrong y Roldán (Santa Fe), y en Crespo (Entre Ríos). Este lunes, también hubo una movilización en Tucumán y el próximo miércoles será la primera en Córdoba.

A través de Whatsapp y de las redes sociales, productores autoconvocados de la zona de Bell Ville están llamando a sus pares del sudeste provincial a participar de una asamblea que se llevará a cabo a las 8.30, en la rotonda donde se unen las rutas provincial 3 y nacional 9.

Germán Suárez, uno de los organizadores de este encuentro, comentó a Agrovoz: “Somos los mismos autoconvocados de 2008. No esperábamos regresar a las rutas, pero nos vimos sorprendidos por una medida tan arbitraria cuando el presidente había quedado en llamar al diálogo”.

De todos modos, descartó que se realicen piquetes o se obstaculice el tránsito por estas carreteras. “Queremos causar los menores inconvenientes posibles; que sea una gran asamblea pero sin cortar la ruta, hacer una gran mateada de dos o tres horas y conversar posibles medidas que no afecten a la población”, agregó Suárez.

Esfuerzo compartido

La principal crítica hacia el nuevo Gobierno, según reveló el productor, no es sólo esta medida inconsulta sino además que el sector político sigue sin acompañarlo con esfuerzo propio.

“No es que no querramos hacer un esfuerzo, estamos dispuesto a hacerlo nuevamente, pero hace más de 20 años que venimos haciéndolo y ellos nunca vemos que lo hagan. Si hay que sacar el país adelante, lo hagamos entre todos. Que ellos se bajen su sueldo o no cobren, si al fin y al cabo ser político es una vocación; no llegaron ahí para salvarse, si no para mejorar la calidad de vida a la gente”, reclamó Suárez.

Y cuestionó también que la forma en que se presentan las medidas sigue enfrentando al campo con el resto de la población. “Le hacen creer a la sociedad eso de que somos los que más tienen, pero también somos los que más arriesgamos e invertimos. Lo que queremos es dialogar y consensuar, que alguna vez hagamos las cosas de otra manera”, añadió.

En este contexto, Suárez dijo también que tienen temor que, “así como anunciaron la suba un sábado a escondidas, si se pone en práctica la Ley de Emergencia lleven las retenciones aún más arriba”.

El productor recordó que, además de los derechos de exportación, el campo paga el resto de los impuestos, como Ganancias. “El Estado es el que más gana con el trabajo del productor”, se quejó.

Y si bien insistió en que no hay ánimo de ir directo hacia un conflicto como ocurrió hace 11 años, reconoció que la existencia de redes sociales y servicios de mensajería gratuitos contribuye a que los productores de todo el país estén más conectados y unifiquen criterios de acción.

Por ejemplo, el discurso de que la política también se sume al esfuerzo es algo que se está repitiendo en todas las movilizaciones realizadas en las últimas horas.

“En 2008 solo teníamos los mensajes de texto. Ahora tenemos Whatsapp, Instagram, Facebook, todas las redes sociales, además del contacto personal permanente. En un ratito hemos logrado una interconexión 100 veces más grande que hace 11 años”, repasó.

Pero afirmó que eso colabora también en decidir medidas que no sean perjudiciales para toda la población. “Esta vez va a ser diferente. Hay que evolucionar hacia alternativas que le lleguen directamente al Gobierno y nos las paguen don Juan o doña Rosa”, sintetizó Suárez.

