En General Charlone también reclamaron por SanCor

“Hoy Sancor tiene un problema gravísimo de materia prima y en este momento está recibiendo un millón y medio de litros por día y para la estructura y personal que tiene Sancor esa materia prima es insuficiente”, argumentó el delegado de la planta de Coronel Charlone, Jorge Morales frente a colegas y vecinos de la ciudad bonaerense ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al partido de General Villegas.

“Pero nosotros seguimos, e insistimos que esa situación que se da en todo Sancor, no se da en Charlone, acá tenemos leche y no tenemos exceso de personal”, aclaró el representante de la planta mientras todos aplaudían en claro gesto de aprobación a su comentario. “¿Hace cuánto que no se toma personal nuevo en esta planta y cuántos muchachos se han ido jubilados?”, cuestionó.

“Por eso estamos luchando, porque queremos revertir esta situación. Se dice en los medios periodísticos que es el Gobierno quien le exige la reestructuración a Sancor, pero los que tenemos muchos más años en la cooperativa sabemos bien que hay reestructuraciones de Sancor que no las han hecho”, denunció.

“Lo que sería importante es que funcionarios municipales le hagan llegar nuestra inquietud al Gobierno y que verifique cómo está haciendo la reestructuración Sancor. Porque a simple vista, lo que está pasando en Charlone no es justo, porque si tenemos leche y no tenemos exceso de personal, ¿por qué nos cierran?, ¿Para llevarse la leche a otro lado?“, se preguntó.

“Estamos coordinando con las autoridades para ver si podemos armar un Acta Acuerdo, porque toda la sociedad está dispuesta a pelear por las fuentes de trabajo. Si dejamos solos a los trabajadores todos sabemos lo que ha pasado con los distintos lugares de trabajo donde los únicos que luchaban eran los trabajadores: en el 99% de los casos han cerrado. Así que si acá no nos acompaña toda la sociedad de Charlone y de General Villegas, corremos el riesgo de que nos cierren la planta”, aseveró Morales.

“Nadie nos asegura nada, pero nadie nos puede prohibir luchar por nuestros puestos de trabajo”.

Luego de esta Asamblea, lograron redactar el Acta Acuerdo Compromiso de Fuerzas Vivas entre las entidades y grupos presentes.

A continuación el documento completo:

ACTA ACUERDO COMPROMISO DE FUERZAS VIVAS.-

En la localidad de Coronel Charlone, partido de General Villegas, Pcia de Buenos Aires, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en las inmediaciones de la Planta de Sancor de Coronel Charlone, Trabajadores, Dirigentes del Sindicato de ATILRA, Autoridades Municipales como, Secretaria de Relaciones Institucionales, Sra Zulma Sanchez, Secretario de medio ambiente, Sr. Silvio Borone, Secretaria de Promoción, Sra Mariel Montoya, Sr. Delegado Municipal Walter Reyna,; Concejales del Partido de General Villegas, Sres Marcelo Tau; Susana Brime, Jorgelina Miranda, Edgardo Boneto; Esteban Taureani; Laura Carelli; Silvia Alvarez, Diego Tellechea y Claudia Esain; Así como Integrantes de las fuerzas vivas locales, Vice Presidente de la Cooperativa Electrica; Sr. Norman Revora, Secretario de la Cooperativa Tamberos Unidos de Coronel Charlone, Sr. Jorge Morgavi; Vicepresidente de misma institución Sr. Alberto Bertora; Sr. Secretario de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, Rodolfo Guillermo Chapado, Directora de la Escuela de Educación Media, Profesora Daniela Vicente, Sra Directora del Jardin de Infantes Marcela Sanchez; Directora de Escuela N° 37, Carla Mielgo; Escuela Primaria N° 11 Gisela Arena, Medico Local Sr. Enrique Lizenziato; Sr. Secretario Sindicato de Luz y Fuerza, Seccional Gral Villegas, Luis Pruzzo, y ciudadanos en general, en el marco de Pública Asamblea, frente a la situación que ha tomado trascendencia pública del cierre de la Planta Local de la empresa SANCOR COOP. UNIDAS LTDA, los asambleístas vienen por este medio, a dejar sentada su posición de más absoluto, firme y contundente rechazo al cierre la Planta Local de la mencionada Empresa y la consiguiente pérdida de la fuente de trabajo directa e indirecta que involucrará a toda la comunidad de Charlone en particular y al partido de General Villegas en general.

En correlación con este rechazo los participantes se obligan en la medida de la incumbencia de cada uno a las siguientes acciones:

1) Requerir a SANCOR el no cierre de la planta y la más absoluta continuación de la producción en la misma, ello en atención que la materia prima que recepciona de la cuenca lechera propia de esta zona de Coronel Charlone, abastece en exceso los requerimientos productivos de la industria y por otro lado la cantidad de personal existente está acorde con un modelo productivo eficiente y viable.

2) A que cada participante, a título personal y/o como integrante de la fuerza política que los agrupa y/o la entidad intermedia que los nuclea, arbitre los medios necesarios para peticionar ante los estamentos superiores y/o peticionen frente a las autoridades, Municipales, provinciales y/o Nacionales, las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la planta y por la conservación de la fuente de trabajo para todas las familias de Charlone.-

Fuente: Fragmento de Asamblea gentileza de SILVIO BORGO (BSG) – “A LA VUELTA CHARLONE” y Villegas Agro TV.

Redacción Infortambo.com