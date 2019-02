El Gobierno anunció un aumento en el mínimo no imponible para las economías regionales

Con el objetivo de dar una señal al sector privado, el Gobierno anunció un adelanto de la base imponible sobre la que se calculan las alícuotas de las contribuciones patronales.



La medida está vinculada con la rebaja de contribuciones patronales a actividades como las regionales, pero a su vez ligadas a la exportación, uno de los motores de la economía de este año. Engloba a 44 sectores ligados a la agroindustria que tienen una fuerte impronta territorial e implica unos 24.000 establecimientos agroindustriales.



En el anuncio se destacó el aumento a $ 17.500 del Mínimo No Imponible (MNI) a deducir por trabajador para el pago de aportes, que actualmente es de $7.500. Para los trabajadores que cobran más de eso, sólo se pagará la diferencia. Comienza a regir a partir del primero de marzo.



“Es, en definitiva, un paso más para seguir normalizando a la Argentina, seguir construyendo un Estado que promueve el trabajo de calidad y no que le pone trabas con impuestos y cargas. Con cada productor que crece, es claro que crece la Argentina”, sostuvo el presidente de la Nación, Maurico Macri.



Este anuncio tiene un impacto fiscal de alrededor de 3.000 millones de pesos durante todo el año, beneficia a más de 250 mil trabajadores. De esta manera podrán formalizar a más empleados con el objetivo de crear más empleo y de mejor calidad. Esta medida había sido un pedido de CAME (Cámara Argentina8 de la Mediana Empresa), la SRA (Sociedad Rural), FFA (Federación Agraria Argentina), CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y Coninagro en abril del 2018. También afectaría positivamente en los productores de vino.



Las economías regionales alcanzadas son, entre otros, los cultivos de caña de azúcar, arroz, vid, tabaco, manzana y pera, frutas cítricas, frutas tropicales, secas, bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto, yerba mate y frutas de carozo. Además incluye cultivos como maní, sésamo y jojoba. También, las productoras de vinos, azúcar, leche bovina, pescados de mar y crustáceos, muebles, conservas de frutas, huevos, hortalizas y legumbres, arroz, yerba mate y jugos naturales, entre otras.

