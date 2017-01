Inundaciones. Productores autoconvocados del Departamento Castellanos piden obras

Vecinos, comerciantes y productores autoconvocados de distintas localidades del Departamento Castellanos conformaron una Comisión de Trabajo para el seguimiento y análisis de las obras y proyectos que se lleven adelante con el objetivo de paliar el problema de las inundaciones en esta región del N.O. santafesino.

Solicitaron una reunión con el Ministro de Infraestructura y Transporte de Santa Fe, José León Garibay, para esta semana, en el Salón de usos múltiples de la localidad de Presidente Roca para analizar la agenda de trabajo y obras propuestas desde el gobierno provincial.

Esta Comisión surgió de una asamblea realizada el pasado sábado en el cruce de ruta 70 y 13.

Consultamos al Ing. Javier Mondino, productor e industrial de Vila sobre los alcances de esta Comisión “auditar las obras, para realizar las actividades de prensa de todo este grupo de productores afectados por el agua y pedir la presencia del Ministro y de los técnicos para el lunes en Roca” . La Comisión está conformada por un representante de cada pueblo, unas 15 personas.

“Quiero ser positivo. Tengo esperanzas de que comiencen a trabajar de una vez por todas”.

Obras

“Las obras urgentes son obras sencillas no llevan mucho tiempo y se pueden empezar a hacer, también, proponemos obras a nivel zonal para que podamos lograr a largo plazo una solución definitiva”.

“Esto es una cuestión política. Tiene que gestionarse ante el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe dando explicaciones y del Gobernador, también. Toda obra que se realice tendrá que surgir de un análisis profundo para que no perjudique a nadie. Esto es sencillo, dijo el Ing. Modino, no queremos sacarnos el agua de un lado y tirarlo al otro, lo que no queremos que perjudique a nadie”.

Mujeres de acción

Claudia Enrico y Patricia Schätzle son dos mujeres campesinas, productoras agropecuarias. Conocen la región desde siempre. Tres o cuatro generaciones las preceden y la tradición familiar las arraiga al lugar.

“Hace varios años que venimos sufriendo inundación tras inundación”, dice Claudia Enrico, “dos en menos de un año, la situación se va agravando, las pérdidas son cada vez más grande, esto es cada vez más insostenible, vemos que cada vez van quedando más familias en el camino, van perdiendo mucha mano de obra, gente que tiene que cambiar la que cambiar la actividad, este es el trabajo de años, de tradición en tradición”.

Patricia Schätzle relata “hemos tenido que sacar los animales una parte la hemos vendido y hemos dado vacas en alquiler, mis vecinos llevaron a Morteros, yo he llevado al Departamento San Justo de Santa Fe.. es muy triste sacar las vacas del tambo pero no nos queda otra sino se nos mueren”.

Promesas incumplidas y trámites demorados

“Hace del 2007 que venimos cada año, año y medio inundándonos, en los últimos tres años de manera constante”.

“Desde 2007,en ese momento era gobierno peronista, que no nos escuchan. El año pasado con mis vecinos nos hemos organizado un poco, comenzamos a enviar notas al Presidente Comunal, al comité de cuenca, al Senador Provincial y no nos escuchaban. Enviamos una nota al Presidente Macri cuando visitó un campo de la zona conseguimos alcanzarle una carta. Macri la derivó a una oficina de asuntos hídricos donde manifestaron su disposición a financiar la obra pero que debía ser proyectada por la Provincia. Solicitamos una audiencia con el Ministro Garibay y allí el funcionario reconoció la necesidad de la obra. Al mes salió el proyecto de uno de los canales que estamos pidiendo: son canales chicos, no se necesita mucha plata, desistieron de aceptar la financiación de la Nación. El 1 de Enero nos volvimos a inundar, las obras no habían empezado, con demoras de seis meses para realizar las primeras obras necesarias. El tiempo burocrático nos está matando”.

¿El problema de Roca es distinto al de Vila ?

“Todo termina en el Salado pero las opciones de salida son distintas”, dice Patricia Schätzle. “Tenemos una traba. Nuestras bajadas naturales terminan en Rafaela. Rafaela hizo barrios enteros en las bajadas lo único que tiene para defender esos barrios hizo defensas entonces el agua no van para el lado que deben ir y aquí se estanca. No queremos inundar una ciudad”.

Por su parte Claudia Enrico refiere “desde hace 20 años que queremos dialogar con las autoridades de Rafaela, no queremos perjudicar a nadie, sino que queremos un paso de agua. Otro inconveniente que tenemos es la nueva traza de la Ruta 34 que de no tomarse los recaudos necesarios para drenar el agua convenientemente, el lado oeste de la Ruta se convertirá en una laguna de retardo, en esteros”.