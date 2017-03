La Provincia de Córdoba presentó el Plan Hídrico 2017 Reviewed by Momizat on Mar 20 . Luego de varios meses de trabajo, este lunes quedó rubricado el Plan Hídrico 2017, un documento que detalla las acciones que se llevarán a cabo en materia de in Luego de varios meses de trabajo, este lunes quedó rubricado el Plan Hídrico 2017, un documento que detalla las acciones que se llevarán a cabo en materia de in Rating: 0