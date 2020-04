Las arvejas, otro producto argentino que llega a las góndolas chinas

Luego de un trabajo que llevó cuatro años, encabezado por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera) junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Argentina logró a fines de 2017 rubricar con el Gobierno de China los protocolos sanitarios necesarios para poder exportar arvejas a ese mercado.

Esta semana, un organismo del Gobierno de China (el General Administration of Customs of The People’s of China – GACC) publicó el listado de las primeras siete empresas que ya se encuentran autorizadas a realizar exportaciones al gigante asiático bajo el protocolo fitosanitario establecido entre los dos países.

Estas empresas son: Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Desdelsur SA, Southern Seeds Production SA, Agricultores Federados Argentinos (AFA), Ronalb SA, Don Elio SA y Uranga Trading SA.

Según destacó Clera en un comunicado, el potencial que se abre para Argentina es grande: en 2013, China importaba solo unas 600 mil toneladas. Para la campaña que finaliza en julio, se espera que sean dos millones de toneladas, y en el ciclo 2020/21 esta cifra podría crecer entre 10 y 15 por ciento más.

“Argentina se ubica dentro de los pocos países que tienen implementado un protocolo fitosanitario de importación con el principal consumidor mundial de esta legumbre y que a su vez es el mercado de mayor crecimiento de consumo de los últimos años”, valoró Clera en este contexto.

Y completó: “Esto implica, sin duda alguna, una gran oportunidad para el país donde se van a ver beneficiadas cooperativas y empresas nacionales de exportación y a su vez mejorar la diversificación de cultivos a ser producidos, con todas las ventajas que esto implica”.