En los bañados del Río Dulce, el cuidado del pasto natural ya es ley

Los incendios en el Litoral reactivaron las propuestas normativas para proteger los humedales. En el nordeste de Córdoba, productores apuestan a la ganadería regenerativa para cuidar el ecosistema.

En 1971, en la ciudad de Ramsar (Irán), se firmó la denominada “Convención Ramsar”: un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales.

Argentina es uno de los 168 países que adhirió, lo que supone que aplica o debería ejecutar medidas que garanticen el objetivo de proteger estas zonas. Sin embargo, no ha podido avanzar en regulaciones al respecto.

Los últimos intentos de sancionar leyes que establezcan un marco normativo para estos ecosistemas ocurrieron en 2013 y 2015. Fue cuando el Senado les dio media sanción a proyectos que luego no pasaron el filtro de la Cámara de Diputados.

Ahora, los millones de hectáreas que se han quemado en el Litoral argentino, en el marco de una de las peores sequías que ha vivido la cuenta del Río Paraná en los últimos 100 años, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en políticas de protección de los bañados y humedales del país.

En el Congreso de la Nación se están debatiendo por estos días una decena de proyectos normativos presentados por legisladores de todos los bloques. Entre ellos, hay uno elaborado por la diputada cordobesa por la Unión Cívica Radical (UCR), Brenda Austin, junto a sus pares Ximena García, de Santa Fe; y Gustavo Menna, de Entre Ríos.

“Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”, es el título de la iniciativa que, entre otros aspectos, plantea la creación de un inventario de los humedales que hay en Argentina y la puesta en marcha de un marco de protección para un manejo sostenible.

“Argentina firmó la Convención Ramsar y tiene designados 23 sitios de protección que cubren una superficie superior a las 5,5 millones de hectáreas. Pero sigue sin una legislación interna que establezca pisos mínimos de protección y herramientas de gestión para los humedales”, explica Austin.

El objetivo del proyecto de ley es establecer un ordenamiento territorial, similar al que se aplica con la ley de bosques, a través de una “semaforización” que establezca zonas verdes, amarillas y rojas, en las que quede en claro qué tipo de producción puede practicarse.

Vacas en el mar

Entre los más de 2.000 sitios a nivel mundial que la Convención Ramsar considera fundamentales proteger para mantener la biodiversidad y el equilibrio ecológico del planeta, hay uno cordobés: la Laguna de Mar Chiquita y los bañados del Río Dulce, un territorio sobre el que hay también una propuesta de convertirlo en parque nacional.

Para Austin, es un buen ejemplo de la necesidad de formalizar pautas para la protección del ecosistema, pero que permitan también que quienes producen en esas zonas puedan seguir haciéndolo, siempre que cumplan con prácticas sustentables.

“Desde nuestro punto de vista, incluso en zonas amarillas, la ganadería extensiva no tendría por qué ser incompatible con el cuidado del medio ambiente. Además, cuando se habla de desarrollo sostenible, son tres dimensiones a tener en cuenta: tanto lo ambiental, como también lo económico y lo social. La idea es encontrar un equilibrio, con reglas y parámetros que permitan producir pero preservando los humedales para las generaciones futuras”, amplía Austin.

En el paraje Pozo de la Olla, en el extremo nordeste de Córdoba, Néstor Kepcija y Pedro Sanz encabezan la empresa Rocío del Campo SA, propietaria del establecimiento Los Quebrachos Colorados.

Allí tienen 7.300 hectáreas bajo producción ganadera –principalmente bovina, pero también ovina–, de las cuales gran parte están ubicadas en zonas de bañados. Incluso, un brazo del Río Dulce atraviesa el establecimiento.

Con el asesoramiento de la firma Ovis 21, que impulsa el manejo holístico y la ganadería regenerativa, Kepcija y Sanz llevan adelante un modelo que –aseguran– no sólo no contamina ni degrada sino que, por el contrario, contribuye a proteger el ecosistema.

“Más allá de que hay zonas de bañados, cuando uno se aleja un poco de la margen del río no deja de ser un territorio semiárido donde no llueve durante varios meses. Y si no hay vacas y novillos comiendo pasto, a la larga significa más materia seca que después de las heladas se convierte en combustible para los incendios que se vuelven imparables”, comenta Sanz.

Por eso, el ganadero insiste en que el pasto debe ser comido, “pero bien”, aclara. “Estos son ambientes frágiles y por eso apuntamos a la ganadería regenerativa. Acá si uno sobrepastorea corre riesgo de desertificar; nosotros les damos descanso a los potreros naturales para que vuelvan a crecer”, remarca.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que sólo hay pasturas implantadas en 300 hectáreas: el resto de la producción se hace con forraje autóctono. “Hemos visto muchas leguminosas que volvieron a aparecer e incluso especies que antes no habíamos observado; sólo estaban esperando que uno las maneje bien”, observa Sanz. También asegura que se ve más fauna, como corzuelas o suris, que antes.

En lo productivo, la estrategia no tiene fisuras: sólo con el pasto, los ejemplares para recría suman entre 140 y 180 kilos por año.

