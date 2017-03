Macri pasó por Expo-Agro en San Nicolás

Tal como estaba previsto el Presidente de la Nación Mauricio Macri recorrió la muesta de ExpoAgro en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires.

“Esto recién comienza, todavía tenemos mucho por hacer”, fueron las primeras palabras que expresó el mandatario, en el stand de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

Palabra oficial

Luego, en el acto oficial, Macri repitió algunos de estos conceptos.

“Esto recién comienza, porque todos sabemos que podemos producir más, a esto que hacemos le podemos agregar valor, aceptar el desafío de que con nuestro talento y capacidad, salgamos a conquistar espacios en los supermercados del mundo”, señaló.

Y agregó, ante el aplauso de los productores presentes: “Como gobierno aún tenemos mucho por hacer; por ejemplo, estamos trabajando en el plan de transporte e infraestructura más importante de la historia, para conectar todas las economías regionales y que cada argentino lleve su trabajo al mundo”.

El mandatario nacional además elogió al campo, al señalar que “a todas las promesas que hicimos y cumplimos, ustedes respondieron, poniendo en marcha inversión como nunca antes, con récord en las ventas de maquinarias y uso de fertilizantes, apostando a creer que juntos podemos construir la argentina que soñamos”

Según Macri, “esta exposición es una fiesta de la alegría, del entusiasmo, porque restituimos la confianza basada en la verdad, la transparencia, el valor de la palabra que siempre ha sido tan importante en el campo argentino”.

“Por eso más que nunca les digo, lo que ustedes me dicen a mí, no aflojen, no aflojen, y hoy más que nunca ratifiquen que juntos podemos construir la Argentina que merecemos, en la que podemos vivir mejor, una Argentina imparable”, cerró su discurso.