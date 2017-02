Nueva suba en precios internacionales de la leche en polvo Reviewed by Momizat on Feb 09 . El primer remate del mes de febrero presentó una suba en los precios internacionales de los lácteos. El remate del Global Dairy Trade, trepó a U$S 3537, un 1,3% El primer remate del mes de febrero presentó una suba en los precios internacionales de los lácteos. El remate del Global Dairy Trade, trepó a U$S 3537, un 1,3% Rating: 0