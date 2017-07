Rural de Palermo: animales imperdibles de la muestra

Oveja Dorper. Es una raza ovina originaria de Sudáfrica. La mayor particularidad es que tiene pelo y no lana, por lo que el animal no se esquila durante todo el año. En ese sentido, tiene un cuero grueso que lo hace aguantar las diferentes amplitudes térmicas: fuertes calores, fuertes vientos.

Los tres ejemplares de Cabañas El Impenetrable que están en la feria (dos hembras de 2 años y un macho de 3) tienen un tratamiento especial de peinado y cepillado. Sin embargo, las ovejas de campo no necesitan ningún cuidado especial en el pelo. En todos los casos son blancos y negros.

Otro dato importante: la raza Dorper es carnicera ya que tiene una carne muy magra y de sabor similar a cualquier otra especie ovina. Una hembra puede llegar a pesar 90 kilos, mientras que el macho ronda los 110 kilos.

Alpaca Suri. O “la alpaca del flequillo”, como la llaman los chicos. Esta especie llama la atención por su look, en especial el copete -como se llama técnicamente al flequillo-, que no requiere ningún tratamiento de peluquería en particular. Por ejemplo, no se corta.

La simpática alpaca que deslumbra por su flequillo.

Esta alpaca se llama Ataw, en honor a una princesa india. Tiene dos años y medio, es hija de animales importados del sur de Chile y salió dos veces campeona en su categoría: en 2016 y este año.

“Solamente el 20% de las alpacas tiene ese tipo de pelaje. Por eso, es muy buscada en la industria textil ya que tiene un brillo muy parecido al de los acrílicos, pero siendo una fibra natural. Eso le da una caída, una prestancia a las prendas que no la tiene ningún otro”, explicó Carlos Poplavsky, de Cabaña Lama Malal, San Luis.