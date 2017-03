SanCor decidió reprogramar pagos a sus tamberos hasta 2018

La noticia positiva: se acortará de 60 a 30 días el pago en la producción de este mes, que se terminará de cobrar en abril. De acuerdo con lo resuelto por su Consejo de Administración, para la producción de marzo habrá pagos el 10, 17 y 24 de abril y un ajuste final el 28 de ese mes. Esto se hará tomando como base de referencia el saldo a pagar de febrero, mediante la entrega de cheques con fecha de pago para esos días mencionados.

Productores dejaron trascender su malestar por este pago en cuotas, alertaron por una pérdida financiera y advirtieron que la firma podría perder más leche por la fuga de tamberos que ya habían sufrido la reprogramación de pagos y el rechazo de cheques. SanCor perdió un millón de litros diarios en apenas diez días y hoy ronda un nivel de procesamiento de 1,5 millones de litros, la mitad de hace cuatro meses.

En este contexto, en medio del conflicto está abierto también el frente con los trabajadores. Sucede que el gremio de la industria de trabajadores lácteos (Atilra) dejó trascender que rechazará que haya despidos en la cooperativa.

Según informó ayer el diario Clarín, la empresa presentó al Gobierno un plan de reestructuración que, entre otros puntos, contempla el despido de 1000 empleados. La firma tiene un plantel en torno de 4700 personas.

“La empresa nunca nos planteó algo así (por los 1000 despidos) y sabe que nosotros igual no lo aceptaríamos. Si es que presentó el plan, no cumplió con la promesa de consultarnos. El gremio no acepta que haya despidos y no vamos acompañar si no hay un plan de salida que obviamente conozcamos”, contó una fuente de Atilra.