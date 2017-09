SanCor sigue sin cancelar la deuda con los tamberos

Los $ 250 millones que entregó el Gobierno se utilizaron para los gastos más urgentes, pero no alcanzaron para que los tamberos depositen en la cooperativa su leche y su confianza, estresados estos últimos además por los históricos condicionantes que los mantienen en jaque.

Sobre la relación de SanCor con los productores dialogamos con Javier Bolatti, presidente de la Sociedad Rural de Sunchales, quien detalló que “la deuda con los tamberos no se ha regularizado. Los productores no han cobrado lo atrasado. La cesación de pagos es muy importante, los productores no han cobrado la producción que le quedaron debiendo de aquel momento en que surgió nuevamente la crisis de SanCor. Es imposible imaginar que un productor pueda aguantar más de dos meses sin cobrar la producción”.

-¿Qué destino le dan los tamberos de la zona a su materia prima?

-La mayoría de los productores de la zona no ha vuelto a enviar la leche a SanCor. La gran mayoría ha sido captada por una de las empresas más importantes que tienen en Rafaela, de capitales extranjeros (Saputo), el resto a algunas pymes, alguna empresa de San Justo, algo a la planta que está en Lehmann.

-¿Cuál es el panorama social de la ciudad de Sunchales a esta altura de los hechos, por la crisis de SanCor?

-Cuando el Gobierno Nacional hizo el primer desembolso de $ 250 millones para un fideicomiso, tengo entendido que se ha regularizado la deuda con los trabajadores. Están cobrando, no tengo precisión de cuánto les han quedado debiendo, pero vienen cobrando, por supuesto en forma retrasada. Sabemos que desde el Municipio se ha dispuesto una ayuda hasta con equipos de sicólogos para la gente, pero los productores no hemos recibido apoyo. No se dio, el productor a lo mejor tiene otra forma de menguar la crisis. Pero en algún momento hubo un parate importante, se veía en los comercios, en los bares. Ahora notamos que hay algún movimiento, este aporte del Gobierno ha hecho que el sector obrero vaya cobrando en forma semanal. Pero hay una importante deuda con los proveedores, se les debe mucho. Fábricas de cartones, de plástico, transporte, etc.

-El Gobierno habría recortado el “salvataje” aduciendo que la empresa no implementó aún ninguna política de reestructuración. ¿Se puede medir esto desde su sector?

-No, no podría decirlo. Sí tengo conocimiento de que han habido muchos retiros voluntarios, empleados que tienen 30 años de servicio pero todavía no tienen la edad para jubilarse se han acogido a este sistema de retiro voluntario. Pasan a percibir el 80% del sueldo, hay prácticamente todas las semanas retiros voluntarios, se va achicando el personal, que creo que era uno de los pedidos. En cuanto a lo demás no tenemos conocimiento. Sabemos que en el medio están en negociación con empresas, o con una en particular que es la cooperativa Fonterra. Me parece oportuno que no es para estar vociferando o dando a conocer datos.

-Más allá de la situación SanCor, ¿el sector empieza a tener rentabilidad?

-Desde la comisión de lechería de Carsfe, que tiene a Pedro Rostagno como presidente, tenemos un trabajo arduo y podemos asegurar que hoy las industrias lácteas tienen la posibilidad de pagar una banda de precios más amplia, pueden pagar unos $ 0,40 o $ 0,50 más de lo que percibe el productor. A partir de la venta de los productos que elaboran, deducidos todos los gastos, las amortizaciones, la parte impositiva, los sueldos, el transporte y demás, daría una banda de precios entre $ 5,60, $ 5,80 hasta $ 6,20, $ 6,30. Esto también está avalado por las cifras que publica la provincia de Santa Fe. Yo puedo asegurar que si llamamos a 10, 15, 20 productores la mayoría está cobrando el mínimo de esta banda. Hoy la industria láctea se está guardando $ 0,40, $ 0,50 que debería corresponderle al productor por el pago de la materia prima.

-¿Y por qué no pagan esta diferencia?

-Al caerse empresas como SanCor, el resto de las industrias lácteas espera con los brazos abiertos a los productores. No estamos percibiendo lo que realmente podría estar pagando la industria. Hay muchas que están stockeando leche en polvo para que cuando haya un mejor precio o cuando tengan mejores condiciones, la vendan. No sé si esos centavos que hoy no percibimos los van a pagar cuando vendan esa leche en polvo. Es la eterna historia que ocurre en la lechería argentina, por eso hace años que estamos en una lechería prácticamente neutra en cuanto a crecimiento.

-¿Cuál es la realidad de la lechería de cara a fin de año?

-Estamos en una lechería en decrecimiento, se lo hemos dicho al secretario de Lechería Sammartino, estamos siempre en la misma historia. No se ha resuelto ni un punto de aquel acuerdo de San Francisco en el año 2002, 15 años atrás, no se ha resuelto absolutamente nada. No hay precio de referencia, no hay mercado institucionalizado, no existe la posibilidad de que los laboratorios sean terceros los que definan la calidad de la leche. Hoy todo el análisis de la materia prima lo hacen las fábricas. Pero el productor la sigue peleando, va a seguir siendo productor, es lo que sabe hacer.