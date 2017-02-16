Se realizan trámites por la emergencia agropecuaria 2017
A través de un comunicado de prensa el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba se informa que personal especializado completará las planillas o Declaraciones Juradas por la emergencia 2017.
El texto es el siguiente:
CON MOTIVO DEL COMIENZO DE LA EMERGENCIA AGROPECUARIA 2017 EL DÍA 01 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO, EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA, PONEN A DISPOSICIÓN DEL PRODUCTOR, UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA COMPLETAR LAS DECLARACIONES JURADAS POR EMERGENCIAS DE MANERA DIGITAL, POR LO QUE CADA PRODUCTOR SE DEBERÁ REGISTRAR COMO CIUDADANO DIGITAL (CIDI)
PARA FACILITAR Y AGILIZAR A LOS PRODUCTORES EL ACCESO A DICHO SISTEMA, EN LA LOCALIDAD DE MORTEROS LOS DÍAS LUNES 20 Y MARTES 21, EN EL CENTRO GENÉTICO DE LA SOCIEDAD RURAL DE MORTEROS, A PARTIR DE LAS 9.00 HS SE ENCONTRARÁ PERSONAL PARA REALIZAR DICHO TRÁMITE.
EL DÍA MIÉRCOLES 22, LA GESTIÓN SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PORTEÑA (LUGAR A CONFIRMAR) A PARTIR DE LAS 8.00 HS Y HASTA LAS 13.00 HS Y POR LA TARDE EN LA LOCALIDAD DE BALNEARIA (LUGAR A CONFIRMAR)A PARTIR DE LA HORA 15.00.
LOS PRODUCTORES DEBERÁN PRESENTARSE CON EL DNI.