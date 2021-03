SENASA convoca a productores, que se sumen al Plan de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina

A más de dos años de la puesta en marcha de Plan de Brucelosis, el escaso número de establecimientos que han realizado la DOES puede poner en riesgo el mercado al cual se destina casi el 80% de la carne bovina exportada.

Por eso el Organismo, que ha ofrecido alternativas para alcanzar el estatus sanitario, vuelve a requerir el cumplimiento antes de que se cumpla el plazo previsto. El objetivo es sostener esta importante producción y que los establecimientos no pierdan acceso al mercado chino, entre otros.

Buenos Aires, viernes 26 de marzo de 2021.- Senasa vuelve a hacer un llamado a los productores ya que la modificación de algunos artículos de la norma original que creó el Plan, la Resolución Senasa 67/2019, ofrece alternativas para cumplir con la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES) en los rodeos que realizan reproducción, y alcanzar el principal objetivo de la estrategia: identificar los establecimientos infectados para su posterior saneamiento. En ese sentido, el Organismo advierte que no dar cumplimiento dejará establecimientos sin posibilidades de operar con el gigante asiático, entre otros importantes destinos que día a día suman exigencias.

La DOES muestreo, opción que plantea la resolución modificatoria, es obligatoria para rodeos de cría y ciclo completo; la cantidad de muestras a tomar se determina en base a un porcentaje de la categoría “vaca” presente en el establecimiento, según la nueva tabla incluida por la Resolución 77/21 como Anexo XI de la Resolución 67/2019.

El plazo para el cumplimiento de la DOES muestreo se ha desdoblado de acuerdo al estrato productivo. Aquellos establecimientos que tienen más de 300 vacas, deben determinar el estatus de sus rodeos antes del 31 de julio del 2021; mientras que los productores con 300 vacas o menos, tienen tiempo hasta el 30 de noviembre del 2021.

Si los resultados del muestreo son todos negativos, se clasificará como “Establecimiento negativo” y se da por cumplimentada la principal tarea establecida por la estrategia. Si por el contrario, se obtienen resultados positivos, se deben realizar las tareas de saneamiento hasta eliminar la enfermedad. Aquellos productores de cría y ciclo completo que quieran alcanzar la categoría de “Establecimiento libre”, podrán optar por la DOES Total.

La DOES total, originalmente planteada en la Resolución 67, es obligatoria para tambos y cabañas. Aquellos establecimientos que aún no la hayan cumplimentado, tendrán tiempo hasta el 31 de julio del 2021 para realizar y presentar las tareas de diagnóstico.

Cabe destacar la importancia y obligatoriedad de la adhesión al Plan y recordar que, a principios de 2021 el Senasa ofreció una alternativa de diagnóstico parcial a los establecimientos distintos a tambos y cabañas que no opten por la DOES total, con el objetivo de facilitar la tarea y preservar el mercado de exportación de carne bovina a China. Aquellos establecimientos que el 31 de julio no cumplan con la normativa dispuesta, necesariamente quedarán excluidos de este mercado.

Los cambios implementados a la estrategia para el control de brucelosis, facilitan y disminuyen los costos para su cumplimiento. Como referencia, en un rodeo de 300 vacas el costo total de la DOES parcial es algo menor al costo aproximado de una vaca o de un ternero. El avance en el proceso de identificación de rodeos infectados y la eliminación de los animales positivos, permitirán una reducción de los niveles de prevalencia de la brucelosis bovina, disminución de las pérdidas económicas que provoca y sobre todo, una contribución al resguardo de la salud pública por tratarse de una enfermedad transmisible a las personas.

Para mejorar la comprensión del plan actualizado, el Senasa difundió un folleto tamaño A4 en tres versiones imprimibles (color, blanco y negro y blanco y negro económica) que presenta de manera gráfica y clara, las obligaciones y los plazos establecidos por la normativa vigente para dar cumplimiento a la DOES.

Para más información, se puede consultar en la página web del Senasa o comunicarse con la Mesa de ayuda del nuevo Plan de Brucelosis bovina al teléfono (011) 4121 5410 o al correo electrónico:

brucelosisbovina@senasa.gob.ar