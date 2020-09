Súper cepo: para el agro es “otro parche” y hay temor de que también suban retenciones

Referentes de las entidades rurales de Córdoba manifestaron su desazón sobre los anuncios formulados por el Gobierno nacional que encarecen el precio del dólar, una moneda muy importante para un sector como el agropecuario cuya mercadería y gran parte de los insumos están dolarizados.

En paralelo, ante la consulta de Agrovoz, expresaron su temor de que ante la crisis económica y la profundización de las necesidades fiscales, el Estado avance con un incremento de retenciones para productos como el trigo y el maíz.

“Este cepo del cepo es una cosa increíble, una locura. Es una medida parche, que constituye una devaluación encubierta”, señaló Javier Rotondo, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).

“Es una historia repetida que todos sabíamos iba a suceder. Se derrumba la posibilidad de inversiones, se van capitales; un paso más hacia cerrarnos al mundo y vivir aislados”, lamentó Rotondo.

En similar sentido opinó Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y expresidente de Cartez. “Es una devaluación implícita que constituye un castigo para los sectores productivos; una situación que no es sostenible, un parche más en el intento desesperado de no sincerar el tipo de cambio”, mencionó.

Y completó: “Son todas señales demasiado negativas para la inversión. En el campo no podés armar el bolso e irte, estamos condenados a seguir produciendo y todo esto va en contra de la inversión, de la aplicación de tecnología, lo que a la larga significa menos producción, menos demanda de mano de obra, menos generación de divisas, tantas cosas que hemos defendido y que ahora están estrellando”.

Para Agustín Pizzichini, referente de la Federación Agraria, también es una devaluación y preguntó: “¿Para qué venden si no tienen dólares? Si no los tienen no los vendan”.

Sin tecnología

Con los primeros lotes de maíz comenzando a sembrarse, la campaña gruesa está dando sus primeros pasos y los ruralistas ponen el foco en cómo esta actualización del dólar probablemente impactará en los precios de los insumos, como fertilizantes, fitosanitarios y maquinarias, que están dolarizados.

“Es un zafarrancho lo que hicieron. Es como cuando uno tiene un pariente o amigo que se queda sin dinero y empieza a hacer cualquier cosa para conseguirlo y la empeora cada vez más. Esto implica un aumento encubierto de retenciones y una suba real de los insumos; es decir, una pérdida tremenda de poder adquisitivo”, coincidió Alejandro Buttiero, titular de Coninagro en Córdoba.

El director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Alejandro Ferrero, recordó que cada año se traen del exterior insumos por unos 3.000 millones de dólares para el campo, y que desde hace meses el acceso al Mercado Único de Cambios (MUC) venía siendo cada vez más restrictivo para los importadores.

“De la experiencia histórica surge que cada vez que existieron restricciones cambiarias a las importaciones, impulsaron hacia arriba los precios de los insumos estratégicos en dólares, independientemente de que estos se canceles al valor oficial”, agregó Ferrero.

¿La consecuencia? “Menos tecnología, menos inversión, menos ingreso de dólares genuinos, menos generación de empleo y menos federalismo”, enumeró Ferrero.

Retenciones

En paralelo, la preocupación que gana espacio en el sector es que ante una crisis económica cada vez más profunda, el Gobierno también recurra a un incremento de las retenciones a las exportaciones.

“Es inevitable pensar en que es el nuevo paso que van a cometer. Un incremento del dólar se traslada al precio pizarra de los granos y las cotizaciones internacionales están subiendo. Con un Estado que necesita recaudar, es una crónica de muerte anunciada. El temor existe y abre un escenario de incertidumbre enorme, más en una situación de precampaña y con sequía”, advirtió Rotondo.

“Lamentablemente creo que sí, que se viene ese escenario. Y sería otra vez una chispita que podría generar una reacción”, coincidió De Raedemaeker.