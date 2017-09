En el sur de Córdoba hay 1.800 kilómetros de caminos afectados con agua

Sobre un total de 12 mil kilómetros de caminos rurales que se extienden entre el sudeste y sur provincial, alrededor del 15 por ciento están con algún grado de afectación debido a las inundaciones, de acuerdo con el relevamiento realizado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia.

Las áreas más afectadas corresponden a los departamentos Marcos Juárez, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña, que dentro del mapa de la asociación corresponden a las regionales 16 con cabecera en Laboulaye; la 17, en Villa Huidobro; 18, Aldea Santa María; y 19, Inriville.

Afectación

“En las cuatro regionales hay un total de 12 mil kilómetros de caminos rurales, de los cuales hay 1.800 kilómetros con algún grado de afectación, lo que complica la transitabilidad”, indicó a Agrovoz Antonio Picca, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros.

A través de sus 19 regionales, que agrupan a un total de 287 consorcios camineros, la asociación se dedica al mantenimiento de una red de caminos secundarios y terciarios en la provincia de 56 mil kilómetros.

Obras en ejecución

En la zona de Arias, en el este del departamento Marcos Juárez, la situación es compleja. Allí los consorcios trabajan junto con Vialidad y Recursos Hídricos en aliviar las condiciones de las trazas de tierra. “Se hará un nuevo camino sobre el sur de la localidad sobre el nivel de los campos. Muchos frentistas han cedido 20 metros para concretar ese tramo de 14 kilómetros que tiene como objetivo evitar cortes que se puedan generar por futuras precipitaciones”, informaron desde la asociación.

Según lo que manifiestan los consorcios que trabajan en la zona, lo ideal sería, primero, sacar el agua a través de una solución hídrica, para después recién reparar el camino. “A veces eso no se puede hacer porque la obra hídrica no llega, o porque es imposible realizarla allí por una cuestión geográfica, entonces no queda otra que hacer alteros en los caminos”, admiten.

La Provincia prevé llamar a licitación antes de fin de mes para la construcción de un sistema de condución y de regulación de agua, a lo largo de 204 kilómetros entre Córdoba y SAnta Fe, para llevar el exceso hídrico hasta el río Carcaraña.

$ 1.000 millones

Según Vialidad de la Provincia, en el último año se han destinado mil millones de pesos a las tareas de reparación de caminos rurales en el este, sudeste y sur de la provincia. La inversión tiene que ver con alteos de rutas y camino, la incorporación de dos mil metros de alcantarillas, y el acarreo de 2.500 camionadas con piedra para darle transitabilidad a algunas trazas de la red.