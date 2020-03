Tractorazo en Córdoba y asambleas en varias localidades

Productores agropecuarios de Córdoba realizarán manifestaciones y asambleas en los próximos días en rechazo al aumento de retenciones a la soja.

Pese a que la medida incluye compensaciones a pequeños productores y rebajas para algunos productos, los hombres de campo consideran que la presión impositiva sigue siendo altísima, que no son ajenos a la crítica situación que atraviesa la economía y que esta rebaja de impuestos para algunos no compensa los problemas del desdoblamiento cambiario.

“Nos siguen tomando el pelo. Dicen que te sacan para darte, pero sobre el tipo de cambio no hacen nada, y tenemos una retención de más del 40 por ciento si se tiene en cuenta la alícuota más la diferencia entre el dólar que se toma para vender la mercadería y el que tenemos que considerar para comprar los insumos. Eso, más la sartenada de impuestos que pagamos como todo hijo de vecino”, se quejó Alejandro Dalmasso, uno de los organizadores del tractorazo que se realizará este miércoles en Córdoba.

Dalmasso confirmó que la protesta, que arrancará en el cruce de las rutas 36 y C-45 (Altos Fierro) y luego se dirigirá hacia el centro de Córdoba hasta llegar al Centro Cívico, se realizará tal como estaba prevista. Estiman la presencia de más de 50 tractores.

Asambleas

En paralelo, la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) convocó a participar de una asamblea el próximo viernes, a las 15, que se realizará en su predio de Jesús María.

Se trata de una reunión convocada por la Confederación de Asociaciones de la Tercera Zona (Cartez) y en la que podría decidirse un cese de comercialización a nivel provincial.

Reclamo desde el sur

Por otro lado, la Sociedad Rural de Río Cuarto emitió un comunicado en el que expresó su “enérgico rechazo” al aumento de retenciones a la soja, “porque tornará inviable la producción de este cultivo, en especial en aquellos lugares alejados del puerto”.

“Con esta nueva imposición, si se toman en cuenta los costos de producción y los rendimientos por hectárea, con una depreciación en el valor de la soja, el resultado económico es de quebranto en el interior productivo”, reclamó la entidad.

A U$S 219, el resultado de la soja lejos del puerto es de quebranto

Y continuó: “La suba inicial de los derechos de exportación –de forma inconsulta y por decreto-, y este aumento adicional se dieron en plena campaña gruesa, dejando a los productores -que ya habían realizado sus previsiones con otro escenario-, expuestos y sin margen de maniobra. Con el agravante, además, de un impuesto no menos gravoso como el que representa el desdoblamiento cambiario”.

Para la rural riocuartense, “el campo ha sido suficientemente generoso, poniendo el hombro en cada crisis que soportó el país, pero la realidad del productor ahora es totalmente distinta. Ya no se puede sacar de donde no hay, mientras el sector observa con preocupación que los esfuerzos no son parejos y que poco y nada se hace para bajar los costos de la política y el enorme gasto público”.

Con 33% de retenciones, la rentabilidad de la soja en Córdoba sería mínima o negativa

Por todo esto, “la Sociedad Rural de Río Cuarto reitera su rechazo absoluto a todo sistema de retenciones y se declara en estado de asamblea permanente, en contacto continuo con las entidades que conforman la Mesa de Enlace y nuestros representados para definir las acciones a seguir”.