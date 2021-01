Triquinosis: por brote en Deán Funes, decomisan y pasan a faena 150 porcinos

A raíz de un brote registrado los últimos días en la ciudad de Deán Funes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), vienen desarrollando procedimientos en esa ciudad cabecera del departamento Ischilín.

Como resultado de las investigaciones y los operativos, se interdictaron 150 porcinos que en las próximas horas serán enviados a faena controlada, ya que los análisis realizados sobre cortes de carne provenientes del mismo sitio donde se encontraron los animales, dieron resultado positivo respecto a la detección del parásito. Antes, desde el Ministerio de Salud de la Provincia ya se había emitido un alerta por los casos registrados.

Las investigaciones comenzaron el pasado 19 de enero con el aviso de cuatro personas con síntomas de la enfermedad (que finalmente contrajeron), lo que motivó la notificación a las áreas de control correspondientes del municipio, del ministerio productivo provincial y del organismo nacional, a los fines iniciar los procedimientos de rutina.

La primera medida fue recuperar parte del alimento consumido, el cual había sido adquirido en una carnicería de esa localidad. Sometidas las muestras a la técnica de digestión enzimática artificial en el laboratorio del CEPROCOR, arrojaron resultado positivo, por lo que inspectores de Fiscalización y Control se presentaron en el local donde se comercializó la carne. Si bien no se encontraron en el lugar pruebas de faena clandestina, el propietario reconoció la adquisición de animales procedentes de un establecimiento agropecuario cercano.

Allí se constató la existencia de 150 porcinos que quedaron interdictados. Durante la jornada de ayer, personal de Senasa notó una diferencia de stock, y se determinó que el establecimiento no registra ingresos ni egresos de porcinos desde hace mucho tiempo, ni siquiera con destino a frigorífico. En función de los datos recolectados, se dispuso el envío de los animales a faena controlada.

La triquinosis

El Ministerio de Salud de la Provincia recuerda a la población que la triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos.

También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Prevención

Frente a la detección de este foco de triquinosis, el Ministerio de Salud recuerda a la población las siguientes medidas de prevención:

-No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

-Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente la marca del producto, empresa responsable, número de habilitación nacional del establecimiento, fecha de elaboración y de vencimiento del producto, condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales, y rótulo con la composición del producto.

-No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados.

-Recordar que la salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos.

Prohibición

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.