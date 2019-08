Vender a futuro y con precio fijado, para esquivar el riesgo de más retenciones

Fue una de las recomendaciones del analista Salvador Di Stéfano. Dijo que los precios de soja y maíz a cosecha son atractivos para asegurar precio en al menos un porcentaje de la producción.

El analista económico Salvador Di Stéfano señaló este miércoles que, ante el aumento del tipo de cambio, es un muy buen momento para vender soja y maíz en el mercado de futuros y asegurar buenos precios para encarar la campaña gruesa.

El principal factor a tener en cuenta, según Di Stéfano, es que al fijar los valores a cosecha, el productor evita la posibilidad de recibir un menor precio si un eventual nuevo Gobierno avana con un aumento de las retenciones.

“Si fijás, esquivás las retenciones”, resumió en la jornada Soja con Sustentabilidad y + Maíz de Córdoba.

En el caso de la soja, a mayo, el valor futuro combinado con la cotización del dólar ubica la tonelada en 20 mil pesos, casi el doble del precio al que llegó el viernes pasado, antes de la brusca devaluación ocurrida en los últimos días.

“Así como ustedes son unos maestros comprando los insumos a plazo, también vendan el producido a plazo. Al menos el 10 o 15 por ciento de la cosecha. Cuando lo prueben, van a ver la diferencia de dinero que hacen”, expresó el analista.

Contexto electoral

En cuanto al panorama político y económico turbulento tras los resultados de las Paso, dio a entender que una eventual presidencia de Alberto Fernández podría avanzar en un rumbo distinto al que tuvo el último gobierno de su candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández.

“Si no llega más inversión, no se puede bajar la inflación, y con políticas de redistribución del ingreso no hay inversión. Si Alberto Fernández sigue la partitura de Cristina, tumba”, remarcó.

En ese sentido, comparó este “giro” que podría dar Fernández, de la mano de los gobernadores peronistas, con el que hizo Carlos Menem al asumir en 1989 y tomar medidas, de corte liberal, diferentes a las que había pronunciado en campaña.

Para Di Stéfano, quien siga en el gobierno debe generar las condiciones para que regresen los dólares que están atesorados en las cajas fuertes: entre 70 mil y 80 mil millones, de los cuales más de 54 mil fueron con el gobierno de Mauricio Macri. “Después de Estados Unidos, es el país con más dólares en el mundo. Podemos comprar Nueva York o Washington”, bromeó.