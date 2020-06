Vicentin: en Córdoba temen que sea el primer paso para estatizar el mercado de granos

La noticia de que el Gobierno nacional decidió intervenir y proponer la expropiación de la agroexportadora Vicentin no cayó bien entre los dirigentes que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Javier Rotondo, señaló a Agrovoz que la sensación es de “muchísima frustración, preocupación, temor, alarma, porque parece que el Estado está intentando intervenir en un mercado transparente y que es insignia en la generación de divisas”.

“Creemos que el avasallamiento sobre la propiedad privada es preocupante; es un signo de la estatización del mercado de granos que se viene después. El Alberto (Fernández) moderado que supuestamente venía a cerrar la grieta, se está dejando llevar por el ala más dura, dogmática y anti campo del kirchnerismo”, disparó Rotondo.

Rotondo se preguntó cómo es que un Estado en default va a ser capaz de invertir los miles de millones de dólares que se necesitan para rescatar a Vicentin. “Y esto de que es un salvataje para tener una empresa testigo, ¿testigo de qué, si ya estamos en un mercado transparente?”, se preguntó el dirigente.

Y remató: “Estamos asistiendo a la posibilidad de la destrucción del único mercado competitivo que tenía la argentina, que es el agroindustrial”.

Sin lógica

En similar sentido se expresó el director en Córdoba de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Alejandro Ferrero.

“Veo esto con mucha preocupación. Es algo que no tiene lógica desde lo económico, porque todavía no se agotaron los temas jurídicos. Y tampoco desde la seguridad alimentaria, porque Vicentin no produce tantos alimentos para el mercado interno”, señaló Ferrero.

Desde su punto de vista, es una iniciativa política vinculada a los problemas financieros que vive el Estado nacional.

“Cada vez que necesitan una caja, expropian algo: lo hicieron con las AFJP, con Aerolíneas, con YPF. Y después nos sale muy caro. En líneas generales, es muy grave”, consideró el productor del sudeste cordobés.

Y coincidió con el temor de que esto genere una estatización del mercado: “Es el primer avance de esta gente. Va a terminar actuando como una Junta Nacional de Granos modo Alberto”, enfatizó.

Sin éxito

Por su parte, el titular del distrito Córdoba de Federación Agraria, Agustín Pizzichini, se despegó de la postura conciliadora que expresó en las últimas horas el presidente de la entidad a nivel nacional, Carlos Achetoni.

“Disiento totalmente con la decisión de intervenir la empresa; no por Vicentin que no es santa de mi devoción, sino porque las empresas estatales nunca tienen éxito en Argentina. Ya lo vimos con YPF o con los trenes”, repasó.

El ruralista cordobés remarcó que defiende la propiedad privada y que “no se puede avanzar sobre eso, pese a que muchos empresarios se amparen en una ley que los beneficia para dejar a productores en la calle”.

Incertidumbre

El más cauto en este contexto fue el presidente del Consejo Regional Córdoba de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Alejandro Buttiero.

El dirigente oriundo de Oliva opinó que todavía es prematuro emitir una opinión cuando falta conocer más información sobre cómo avanzará el proceso.

De todos modos, reconoció que este contexto genera una incertidumbre muy grande por todos los acreedores privados que tienen dudas sobre si van a poder cobrar o no.

“Además, cuando uno escucha sobre una intervención de una empresa que consideran que puede servir de testigo, se empieza a imaginar lo peor en materia de formación de precios”, expresó.