75º Aniversario: Nueve vivió una jornada inolvidable

El sábado 25 fue el gran día de la celebración con el reencuentro de la “Familia Celeste” ante una importante cantidad de deportistas y público. Se calcula 1400 personas, que se hicieron presentes para disfrutar de una noche única e irrepetible de los 75 años del Club.

Todo comenzó con el Desfile de deportistas de las distintas disciplinas, junto a dirigentes y ex dirigentes, ex deportistas, Comparsa Salgueiro y su batucada y familias “Celestes”. El trayecto comenzó frente nuestra sede en Bv. 25 de Mayo hasta el Monumento de “La Pachamama”, primera estación artística. Luego se encauso el desfile por Bv. 9 de Julio hasta calle Jorge Newbery para girar hasta nuestra secretaria y Playón de calle España, donde se sumaron ex Presidentes y ex dirigentes, para finalmente emprender el recorrido final por Bv. 9 de Julio hasta la portada de “La Villa” donde aguardaban las soberanas de “Salgueiro”.

Posteriormente se llevó a cabo el ingreso de las disciplinas por el Bv. de “Los Fundadores” hasta frente el escenario donde se escucharon las palabras alusivas de Juan Pablo Casalis, Presidente de Nueve, para luego proyectar el video “Yo amo el 9”, escuchar y presentar la canción de los 75 años, cantar el Feliz Cumpleaños.

Luego durante la noche y con transmisión en vivo de Televisora Centro Morteros y Canal 50 de la Cooperativa de Servicios Públicos, se recorrió la noche histórica con entrevistas, anécdotas, entretenimientos, selfis con “yo amo el 9”, el Shop 9, juegos con deportistas destacados de la historia en ajedrez, futbol y básquet, la Vuelta de las “Kermeses del 9” con el avioncito, el sapo, la ruleta. Además de sorpresas toda la noche, proyección del video adelanto del próximo programa de TV del Nueve, “Pasion por el 9”, como el de, la coreografía gigante con el tema alusivo de los 75 años, junto a los fuegos artificiales que iluminaron el cielo “Celeste” de “La Villa”. Para concluir con el cierre musical y el Show de “Chebere y el Turco Julio”.

Por emociones, sensaciones, sentimientos y pasión que se expresaron durante todo el festejo, decimos que La Gran Celebración “Celeste” fue Única e Irrepetible.

Con un emotivo acto desarrollado en el Bv. de Los Fundadores, ingreso de La Villa, 9 de Julio de Morteros festejó sus 75 años de vida institucional. El evento reunió a la actual dirigencia, ex presidentes y dirigentes, autoridades de la Mutual, como así también al Intendente Bría, parte de su gabinete y autoridades de Tiro Federal, encabezadas por el Presidente, José Poletti.

También estuvieron presentes profesores, docentes y jóvenes en representación de las diferentes disciplinas del club.

En primer lugar, todo comenzó con la Banda Municipal de la ciudad de Morteros a cargo de su director Daniel Mansilla con su actuación y que acompañó durante todo el acto.

A continuación, el Padre Jorge Trucco brindó una misa a los fines de bendecir las nuevas instalaciones, y por supuesto, celebrar la protección de Dios en todos estos años, pidiendo que se extienda por muchos años más.

Luego comenzó el acto propiamente dicho, donde se instituyó con el nombre de Bv. de Los Fundadores, el ingreso al predio y se escuchó al Presidente Juan Pablo Casalis el cual manifestó: “los 75 años de Asociación deportiva Nueve de Julio significan muchas cosas; Nueve es la semilla del esfuerzo de que un sueño se puede hacer realidad, que aun con los orígenes más humildes se puede soñar en grande. Nueve es la perseverancia y el esfuerzo de no bajar los brazos aun en los momentos más complicados”.

El presidente de la entidad señaló que “Nueve es el trabajo, es el entender que sin el conjunto de las personas nada se puede lograr, es pensar siempre para adelante, proyectar y cumplir sueños. Nueve es tener visión; el primer terreno, el salón de fiesta, la villa de los deportes, las kermeses, los carnavales, la mutual (motor de crecimiento del presente y el futuro), el Instituto Privado (el sueño de la educación), sueños de dirigentes que cambiaron la historia de la institución para siempre, sueños que se fueron cumpliendo y que alimentaron el crecimiento en lo institucional y lo deportivo”.

También destacó los logros conseguidos como institución en la parte deportiva, como el club más ganador de la zona.

“Nueve es y son sus deportistas; los de la vieja época, los contemporáneos y los actuales. El dolor por los jóvenes que se nos fueron pero que dejaron la llama prendida para seguir, todos dejaron su huella marcada”. Luego agrego que “Nueve es la Unión, siempre es importante la unión, la gran familia celeste y lo que significa, todo esto y mucho más nos hace entender porque Nueve es la gran institución de Morteros y la región”. Señaló Casalis.

Dirigiéndose a los presentes, Casalis expresó que “a los fundadores, dirigentes, colaboradores, familias enteras que han trabajado y que siguen trabajando, en nombre de todos los que integramos Asociación Deportiva Nueve de Julio Muchas Gracias por el esfuerzo, el trabajo, el sudor, por haber plantado en sus corazones la semilla de una institución que cada día crece más y lo seguirá haciendo”.

“En lo personal, como presidente del club, es mi deseo de que el Nueve sea cada día más grande, que abrace con fuerzas el camino de la unión, el deseo de que quienes conforman Nueve nunca olviden sus raíces, que siga habiendo dirigentes que vivan y trabajen para el club, el deseo de un club que no pare su camino de crecimiento”. Por todos los deportistas, por todo lo que nos dejaste con tu gran historia, Gracias Nueve, Gracias por todas las alegrías, gracias por ser un gran sentimiento. Feliz 75 años Nueve de Julio”, manifestó el presidente.

Néstor Ferrari, ex presidente de Asociación Deportiva 9 de Julio, es hijo del Fundador José Ítalo Ferrari, el Ruso, sobrino de Héctor, otro de los fundadores, habló a continuación en nombre de todas las familias reconocidas.

Por su parte el intendente José Bría dijo que “los felicito por traer la palabra, por la misa, tan importante la fe, creer en algo que nos baje una línea de amor, amistad y de unión”.

“Nueve hoy es un querido club con Educación, cada vez más importante en la vida de la sociedad, ya no es solo el club complemento esencial de lo que le enseñamos a nuestros hijos en la familia, ahora el club tiene un colegio que nos marca el camino de los valores, que intenta formar hombres y mujeres para que sean buena gente. Nueve es familia, es pasión, sentimiento, es deporte, es un club social. Tuvo la virtud de recibir a cualquier persona de cualquier color, de cualquier capacidad económica, para que participe, para que desarrolle alguna actividad deportiva”, dijo Bria.

Por último, manifestó que “Nueve siento que es trabajo, alegría y humildad y entiendo que ese tiene que ser el norte de este querido club, el que vino transitando hasta hoy y que seguramente seguirá transitando por mucho tiempo”. El Intendente de Morteros entregó al presidente de nuestra institución, un presente por el 75° Aniversario de nuestro querido Club.

Por último, el Legislador Germán Pratto, también familiar del fundador Luis Resta, precisamente nieto del primer socio del Nueve, ausente por razones personales, contribuyó entregando una plaqueta de la Cámara de Legisladores de Cordoba en su nombre y del Vice Gobernador Martín Llaryora en nuestro cumpleaños.

Creemos que lo importante de esta velada es recalcar el valor del esfuerzo y la grandeza de la humildad. Porque este club se fundó de la nada, con trabajo arduo y entrega absoluta, como antes se forjaban los grandes acontecimientos… con sueños, tiempo, humildad y vecinos dispuestos a colaborar.

Fue el momento de inaugurar el nuevo espacio construido en la rotonda de nuestro complejo y de descubrir las insignias que desde ahora presidirán este paso por La Villa.

El escudo de Asociación Deportiva 9 de Julio que se descubrió estuvo siempre cerca de este lugar, en el quincho celeste de atrás… y hoy se decidió restaurarlo, iluminarlo y darle el espacio que se merece porque es nuestra marca, nuestro sello como institución.

Lo acompañan dos placas en honor al 75° aniversario: una firmada por nuestro Club y la otra otorgada por nuestra Mutual; por lo que el presidente Juan Pablo Casalis, al SeñorRené Rivarosa, presidente de Mutual 9 de Julio, Néstor Resta, hijo del primer socio y también ex presidente Luis Resta; Ana Mazzoni, hija de quien fuera tantos años Secretario y Tesorero del Nueve y a Justino Giustina, hijo del socio número 3, fueron los protagonistas de ese momento.

Finalmente, el Señor José Luis Brunone, todo un referente celeste como deportista, dirigente y conductor de tantos actos y eventos del Nueve, integrante de aquel Reino de la Alegría y de acuñar la frase de “los Carnavales del Nueve, nueve, nueve… brindó el mensaje final de la noche.