Alberto Olmedo cumpliría 85 años

Hoy viernes 24 de agosto, el capocómico cumpliría 85 años.

El inolvidable y querido Alberto Olmedo hoy cumpliría 85 años. Pasaron 30 años de su muerte, pero el gran capocómico argentino siempre es recordado por el pueblo y el mundo del espectáculo, manteniéndolo presente en la memoria.

El gran capocómico argentino, nació en Rosario, el 24 de agosto de 1933. De origen humilde, y de formación autodidacta, fue creciendo en el medio y logró brillar tanto para el público infantil, con el entrañable personaje del Capitán Piluso, como en televisión y cine, en donde creó e interpretó ecordados personajes que forman parte del patrimonio cultural popular.

Participó en muchos programas de televisión, el más recordado sin dudas fue No toca botón, y estuvo en casi cincuenta películas.

La noche del 4 de marzo de 1988 estaba encapotada y el cielo amenazante hacía presagiar un sábado sin playa en Mar del Plata. Sin embargo, en el restaurante Hamburgo, sobre la avenida Colón, el clima era luminoso y distendido, sobre todo después de la función a sala llena de Eramos tan pobres. Había una mesa preparada para diez, presidida por Alberto Olmedo, con Divina Gloria, Javier Olmedo, Beleme (un secretario), Juan Carlos Casas (un amigo), César Bertrand y su hijo René, entre otros comensales.

Todos habían quedado “pipones” después del sabroso cochinillo que el propio Olmedo había encargado especialmente. El panqueque de manzana fue el toque dulzón para coronar lo que pintaba una noche inolvidable para René, por entonces un pibito privilegiado de 16 años -hoy actor y director teatral-, deslumbrado por esa vivencia a la que estaba habilitado por ser el hijo de Bertrand (fallecido en enero de 2008).

Alberto Olmedo había perdido la vida en su momento de mayor popularidad. Todo lo que hacía era exitoso y en el país se vivía la Olmedomanía gracias a esas creaciones de seres sin suerte: chantas, vivillos, charlatanes, buscas y pusilánimes. Todos habitantes del llamado lado “B” de la vida. “Muchos son amigos míos de Rosario, que de alguna manera me acompañan”, explicaba el hacedor de frases que todavía hoy resuenan: Me trajiste a la nena; Y, si no me tienen fe; Adianchi, adianchi; Eramos tan pobres…

El capocómico cayó desde el balcón del piso 11, ubicado en Maral 39. Tenía 54 años, seis hijos (Fernando murió en 2000, en el mismo accidente de tránsito que sufrió el Potro Rodrigo) de las tres mujeres más importantes de su existencia: Judith Jaroslavsky, Tita Russ y Nancy Herrera.