Asamblea de SanCor, tratará memoria y balance y la venta de dos plantas a Adecoagro

Tratará memoria y balance y la venta de dos plantas a Adecoagro, por U$ S 45 millones.

SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (CUL), la láctea con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, se encaminará hoy miércoles hacia una efectiva recuperación económica e industrial, dejando atrás varios años de incertidumbre, por sus elevadas deudas que provocaron un principio de desguace de la estructura que logró integrar desde el 17 de septiembre de 1938, cuando un grupo de cooperativistas de Santa Fe y Córdoba dieron nacimiento a la que fue la empresa líder en lácteos.

La asamblea de asociados, convocada para las 10.30, deberá considerar, y aprobar, Memoria y Balance del ejercicio vencido, y la venta de activos, según la oferta del grupo Adecoagro; estos son: dos plantas (Chivilcoy y Morteros), por U$ S 45 millones. Además, los asociados tendrán que avalar la transferencia del 10 % que SanCor tiene en el negocio de postres, yogures y flanes en Arsa, la sociedad que armó con Vicentín y a quien ya le había vendido un 90 % a cambio de unos U$ S 100 millones. Los tamberos de SanCor también votarán la venta del Centro de Distribución Córdoba y la marca Lechelita, con plantas y personal vinculado a Arsa.

Como informó este diario oportunamente, por ahora la cooperativa no evalúa la venta de más plantas industriales.

“Estamos frente a la etapa grande de la reestructuración. Esta venta permitirá cancelar deudas e ir adecuando la estructura a los nuevos negocios, con la marca que nos identifica. Si todo se aprueba, para SanCor será como dar una vuelta de página, porque habrá continuidad industrial de la cooperativa, que además seguirá con la fortaleza de la marca. No obstante, esto no quiere significar que a futuro no se evalúen otras acciones que signifiquen más previsibilidad al negocio”, confió a El Litoral una fuente cercana al consejo directivo de la empresa.

El plan de negocios es hacerse fuerte con su marca en las seis plantas que están operativas: tres en la provincia de Córdoba y otras tres en Santa Fe. No obstante, no descarta la posibilidad de mantener negociaciones para posibles alianzas con otras empresas por alguno de sus activos intangibles (marcas) o líneas específicas de negocios.

En Santa Fe la cooperativa seguirá administrando tres establecimientos: Sunchales (planta central), San Guillermo y Gálvez. En Sunchales elabora dulce de leche y las líneas de leches larga vida (blanca y chocolatada), infantiles y en polvo. A la de San Guillermo (departamento San Cristóbal) destinará leche para elaborar queso en barra y mozzarella. Y en Gálvez, llevará a cabo la maduración de los quesos procesados.

En la provincia de Córdoba, SanCor concentrará su producción en la planta de Devoto, donde elaborará crema y manteca. En Balnearia seguirá con la producción de quesos, cuyo nivel de elaboración se vio potenciado a partir del traslado a esas instalaciones de las líneas que se hacían hasta abril de 2017 en Coronel Moldes. Y en la planta de La Carlota se concentrará la elaboración de quesos “duros”.

SanCor ya transfirió las plantas de Coronel Moldes a una cooperativa de Huanchilla, la ubicada en Centeno (Santa Fe) a la empresa La Tarantela y la radicada en General Charlone (Buenos Aires), a San Gotardo, una láctea de la región. La cooperativa láctea hoy procesa 1.250.000 litros, por encima de los menos de 800.000 que tuvo en plena crisis.

Bueno para las partes

Este paso que darán los asociados a la cooperativa “es muy bueno para ambas partes. Para Adecoagro, porque ingresa a la industrialización de consumo masivo, y para SanCor porque con esto le da la posibilidad de cancelar todas las APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial), además de otras obligaciones pendientes de pago, y terminar la etapa de reestructuración encarada”, según se explicó ante una consulta de este diario. “Pero la negociación sigue porque SanCor tiene otros activos disponibles. La gran novedad es que se resguardan los puestos laborales mientras se reducen las estructuras, bajan las deudas y se genera la posibilidad de la continuidad industrial de SanCor, que podía estar en dudas”, agregó la fuente.

Pensando en Brasil

El triunfo de Bolsonaro en Brasil podría generar cambios que afectarían al sector lácteo argentino. Consultado sobre el tema, el titular del Centro de Industriales Lácteos (CIL), el santafesino Miguel Paulón, consideró que “hay una naturalidad en los negocios entre Argentina y Brasil, que no es tan fácil de desarticular solamente con la política. No veo que sea eso tampoco tan fácil de desarticular solamente con la política”, resaltó.

Para Paulón, “el Mercosur generó un flujo de mercaderías sin aranceles entre los países y eso ha favorecido, ahora como hay una intencionalidad de hacer acuerdos con otros países como la UE y Canadá, nosotros vemos amenazas muy serias para el sector lácteo en el sentido que se produzca una apertura indiscriminada hacia los productos”, indicó en declaraciones radiales.

FM Angélica