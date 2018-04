Bomberos de Brinkmann se sumaron a los trabajos por el incendio en la Cañada de Jeanmaire

Ampliaremos-

Intencional

Bomberos Voluntarios de la localidad de Devoto sofocaron un incendio en la Cañada de Jeanmaire, ubicada en el sector sur de la ruta nacional 19, el domingo por la tarde. El fuego se propagó y afectó varias hectáreas demandando 7 horas de trabajo.

Al lugar – cerca de las 13 del domingo – acudieron once bomberos voluntarios que lograron controlar el fuego disipado a lo largo de varias hectáreas en el sector y se retiraron alrededor de las 20 luego de apagar un foco.

El siniestro llegó a tener una magnitud de 500 metros.

Su origen habría sido intencional con el objetivo de quemar pasto seco y que éste vuelva a brotar, sin embargo, las autoridades no pudieron identificar al responsable.

Los bomberos lograron que el fuego no cause peligro, ni llegue a la ruta sin afectar el tránsito. Guardias del peaje controlaron el sector pero no surgió ningún nuevo inconveniente.