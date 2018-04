Bomberos de la Regional 1 siguen luchando contra el fuego en Jeanmaire. VIDEO

La magnitud del siniestro obligó a la intervención del Plan Provincial de Manejo del Fuego y se decretó la alerta roja para toda la Regional 1 de bomberos.

Personal de Bomberos Voluntarios sigue combatiendo este miércoles un incendio de grandes magnitudes que se originó en un campo de la zona llamada Cañada Jeanmaire, en cercanías a Devoto.

La importancia del siniestro obligó a la intervención del Plan Provincial de Manejo del Fuego y se decretó la alerta roja para toda la Regional 1 de bomberos, por lo que abarca a los cuarteles de San Francisco, Devoto, Colonia San Bartolomé, La Francia, Altos de Chipión y Brinkmann.

Los voluntarios de San Francisco acudieron con buena parte de su personal, con rotaciones que continuaban en la mañana de este miércoles.

En la jornada de ayer, los voluntarios pudieron contener el avance de un frente de fuego de al menos 2 kilómetros de longitud y con llamas de más de 10 metros de altura que consumieron la vegetación autóctona en una zona de imposible acceso para los vehículos.

En la noche, los cambios de dirección en el viento llevaron el fuego hacia otro sector y los bomberos están abocados a una intensa tarea para combatirlo, informaron desde la Provincia.

Los trabajos fueron dirigidos por el coordinador de la Regional 1, oficial subinspector Claudio Bessone, se focalizó en la protección de sembradíos de soja y maíz, el cuidado de un galpón ubicado en la zona afectada y el resguardo de caballos y vacas.

La Asociación para el Medioambiente y su Dinámica (Amad) mediante un comunicado apela a que la justicia investigue de oficio quienes fueron los autores de la quema de pastizales que derivó en un incendio de grandes magnitudes en la cañada Jeanmaire.

El incendio motivó la participación de cuarteles de bomberos de la ciudad de San Francisco, Colonia Marina y San Bartolomé, Devoto y La Francia. Se inició el domingo y hasta altas horas de la noche del martes continuaban combatiéndolo debido a su reactivación.

En un comunicado los miembros de Amad expresaron su preocupación: “estos incendios intencionales deben ser sancionados, hay una legislación vigente, los cuerpos de bomberos deben radicar la denuncia o la justicia debería actuar de oficio”. En la misma línea agregaron que “no se debe permitir tamaña impunidad a lo largo del tiempo” teniendo en cuenta que “no solo hay un daño ambiental, se provoca también un riesgo para las personas y sus bienes y hay una clara violación a la ley de prohibición de provocación de incendios”.

Por este motivo desde la entidad medioambiental apelan a la comprensión de la situación por la que se atraviesa y solicitan un “cambio de actitud”, convocándolos a “ser más responsables en el manejo de sus recursos”.

Afectó cientos de hectáreas

Bomberos Voluntarios de la localidad de Devoto sofocaron el domingo un incendio en la Cañada de Jeanmaire, ubicada en el sector sur de la ruta nacional 19, el domingo por la tarde. El fuego se propagó y afectó varias hectáreas demandando 7 horas de trabajo.

Luego de más de 7 horas de trabajo habían logrado controlarlo, sin embargo, el martes volvió a prenderse fuego en otro sector de la cañada y por ello los bomberos de la zona combatieron durante gran parte de la jornada el fuego en este sector.

Su origen habría sido intencional con el objetivo de quemar pasto seco y que éste vuelva a brotar, sin embargo, las autoridades no pudieron identificar al responsable.

Los bomberos lograron que el fuego no cause peligro, ni llegue a la ruta sin afectar el tránsito. Guardias del peaje controlaron el sector pero no surgió ningún nuevo inconveniente.

