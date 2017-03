Brinkmanenses en el recital del “Indio”: “era imposible estar, nos faltaba el aire”

Un predio desbordado, más de 200 mil personas y una serie de avalanchas que dejaron un saldo trágico. Al menos dos personas murieron y decenas resultaron heridas anoche en el recital que el Indio Solari realizó en la localidad bonaerense de Olavarría. Gente que viajó desde distintos puntos del país, Brinkmanenses cuentan como vivieron la noche caótica.

Contaron a Universal Medios que “a la organización se le desbordó todo, no había capacidad para tanta gente, era insoportable aguantar en medio de tanto público, era insoportable el calor, nos faltaba el aire, de igual manera estábamos cerca de la salida, no en el medio, pero no imaginamos que pasara eso, la gente no podía aguantar, tiraban agua por los aires pero no se podía respirar, una pena lo sucedido”. “afortunadamente salimos rápido, pero el regreso es esperara que se descongestione todo, estamos aun tratando de volver”, finalizaron.

Los medios nacionales informaron que la noticia fue confirmada por el Secretario de Salud de la ciudad, el doctor Germán Maroni. Y también por la fiscal Susana Alonso, que inició una causa por “averiguación de causal de muerte” y precisó que entre las decenas de heridos hay tres personas internadas en terapia intensiva en el hospital local. Según el último parte del hospital municipal, una mujer permanecía en estado crítico.

Ambas víctimas fatales son de sexo masculino. Una de ellos es un hombre de 42 años, Javier León y oriundo del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, que sufrió un paro cardiorespiratorio. La otra aún no pudo ser identificada porque no portaba documentos.

Testigos y periodistas que cubrían el espectáculo confirmaron que el músico detuvo su presentación luego del tercer tema para pedir que auxilien a personas que habían caído al piso y fueron empujadas y aplastadas por la masa que todavía ingresaba al predio conocido cómo “La Colmena”, en la intersección de las avenidas Pringles y Avellaneda.

A los 20 minutos de iniciado el recital, Solari se enojó con un grupo de fanáticos pasados de copas que estaban siendo aplastados en la parte delantera del campo. “Son siete tipos que están rompiendo las pelotas. Alguien tiene que ir a sacar a esos boludos”, dijo. Luego de pedir que prendan las luces e intentar continuar con el recital, el cantante solicitó la presencia de Defensa Civil en el lugar.

En ese momento el desfile de ambulancias que trasladaban heridos desde el campo hacia la zona donde se encontraban las carpas de atención médica fue incesante.

Además, al final del show se vivieron momentos de gran tensión debido al caos en el que se convirtió la desconcentración del público. Los reportes de muchos de los presentes hablaban de calles valladas, nula presencia policial o seguridad privada y un gran número de gente desmayada.

Durante la madrugada, las calles de Olavarría se vieron desbordadas por el público. Muchas personas no pudieron alcanzar los micros con los que habían llegado a la ciudad.

En esas horas, se temía que la tragedia hubiese sido mucho peor. La fiscal Alonso, de turno a cargo de todas las diligencias, había advertido sobre más víctimas fatales, aunque más tarde se desdijo.

Los accidentados más graves fueron derivados al Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura. Al margen de las víctimas fatales, en el hospital informaron que se encontraban colapsados en su capacidad por el ingreso de jóvenes con distintos grados de intoxicación. Este mediodía permanecían el centro médico municipal una docena de pacientes. Tres en terapia intensiva y una de ellas en estado crítico.