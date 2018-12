Brinkmann: El Presupuesto 2019 se eleva a un 29% y el incremento de tasas en 35%

El responsable de la Secretaría de Economía del Municipio de Brinkmann habló con Universal Medios para realizar su balance del 2018 para nuestro Anuario 2018: Matías Bustos dijo ” es conocido que la situación del país ha desmejorado en algunos aspectos y esto impactó a la economía del Municipio, cayó la economía y bajó 5 puntos cada mes, nunca nos tocó enfrentar un piso tan bajo de recaudación como este año… los brinkmanenses han dejado de pagar los impuestos tasa por servicio; si bien en promedio apenas los impuestos no llegaron al 50 %, la mitad de la ciudadanía no paga la tasa por servicio a la propiedad, estos números nos alertan a la hora de proyectar…”. Explicó que “hay muchas obras que no se pueden detener, que se asumió el compromiso y que a pesar de la situación debemos seguir, y los servicios se deben mantener, se debió agudizar el ingenio para mantener los números, un año fructífero porque no paramos las obras pero difícil para recaudar, fue trabajo doble, nos ayudó la coparticipación y la ayuda del Gobierno Provincial…”.-

Presupuesto 2019, “en cuanto al Presupuesto se eleva a un 29% que cierra el Ejercicio 2018, el HCD lo está tratando y que sigue la misma estructura del año anterior, lo que resalta este año en números es el presupuesto de la venta de los lotes del sector oeste de Brinkmann, en Barrio Spirandelli, para financiar la obra de las 33 Viviendas ya que el Municipio debe aportar 30% de la obra y el resto del Gobierno Nacional; además figura el aporte importante de la obra del futuro Hospital de Brinkmann donde el Gobierno de la Provincia de Córdoba aportara 11 millones de pesos, estos montos más los del Gobierno Nacional son lo que aumentan el presupuesto, las partidas más importantes…”. “Básicamente nos financiamos con recursos propios, o recursos que tiene el Municipio”.

En cuanto a las tarifas, se prevé un aumento y nuevos valores a abonar en contribuciones y demás áreas administrativas. “En general los tributos tendrán un incremento del 35% que fue lo acordado por los municipios de la comunidad regional. Este año se recaudó aproximadamente $12 millones producto de los tributos”.-

En cuanto a gastos “el 50% se lo lleva las áreas de Servicios Públicos y Obras públicas, mantenemos el mismo perfil que años anteriores, pero destacamos obras nuevas, la del Hospital es la más importante, el Ministro Fortuna ya informó que esta la partida para 2019 para esta obra lo cual antes de fin de año se deberá reunir con las autoridades…será antes del día 28 de diciembre, antes de marzo se comienza con la obra, todos los proyectos están aprobados…”.-

En cuanto a la obra del gas natural, estamos pensando en la recaudación de esa obra, esperamos que la economía del país pueda reactivarse y poder manejar buenos números para avanzar en obras, queremos seguir cumpliendo con las obras de pavimento, cumplir con los frentistas…”. Invitó a los contribuyentes acercarse al Municipio regularizar sus deudas y consultar formas de pago…”.-

