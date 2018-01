Brinkmann: joven detenido por daño calificado y resistencia a la autoridad

UN JOVEN QUEDO DETENIDO POR DAÑO CALIFICADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

La Policía de Brinkmann informó que en horas de la madrugada del último sábado, personal policial toma conocimiento a raíz de un llamado al 101 de una pelea de pareja en la calle Bv. Belgrano esq. Mármol, donde un joven de apellido MORE de 19 años oriundo de ésta localidad, insistía en querer dialogar con su ex novia, al hacerse presente los uniformados le solicitan al joven que se retire del lugar, a lo que éste le da un golpe de puño al móvil policial precisamente en el guardabarros trasero derecho, ocasionándole una abolladura, por lo que se produce un forcejeo entre MORE y los efectivos, logrando reducir y trasladarlo hasta sede policial donde se dio conocimiento y participación a la Fiscalía de Morteros, quién ordenó que el causante quede alojado en sede policial por el delito de “DAÑO CALIFICADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD”-