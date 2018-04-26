Brinkmann: Listado de beneficiarios de becas deportivas y educativas

Desde las Secretarías de Educación y Deporte del Municipio de Brinkmann dieron a conocer el listado de alumnos beneficiados con las Becas año 2018. Acto de entrega mañana viernes 27 de abril 18.30hs en Teatrillo Municipal.
Listado de beneficiarios:
BECADOS DEPORTES 2018
|N°
|APELLIDO y NOMBRE
|CLUB
|DEPORTE
|1
|ACTIS, ELIAS AGUSTIN
|CSyDB
|BASQUET
|2
|ALFONSO, IGNACIO LUIS
|CSyDB
|FÚTBOL
|3
|ALMARAZ, IARA BELEN
|CSyDB
|VOLEY
|4
|ARAGÓN, VIRGINIA SARAI
|CSyDB
|PATÍN
|5
|ARGUELLO, BAUTISTA
|CSyDB
|FÚTBOL
|6
|ARRÓ POSSETTO, MATÍAS
|CSyDB
|BASQUET
|7
|BARROS, GASTÓN FERNANDO
|CSyDB
|FÚTBOL
|8
|BARROS, GUILLERMO HERNÁN
|CSyDB
|FÚTBOL
|9
|BONINO, GIANELLA LUCIA
|CSyDB
|PATÍN
|10
|BULACIO, ALAN JOEL
|CSyDB
|FÚTBOL
|11
|CLARA, BRISA ABIGAIL
|CSyDB
|BASQUET
|12
|CONTRERAS, FRANCO FABRICIO
|CSyDB
|FÚTBOL
|13
|CORTEZ FENOGLIO, JOAQUIN
|CSyDB
|KARATE
|14
|ELIZONDO, MICAEL ANDRES
|CSyDB
|FÚTBOL
|15
|FERNANDEZ, MARÍA BELEN
|CSyDB
|VOLEY
|16
|FIGUEROA, LUCIANO HERNÁN
|CSyDB
|FÚTBOL
|17
|FIGUEROA, SANTIAGO BAUTISTA
|CSyDB
|BASQUET
|18
|GODOY, KIARA GUADALUPE
|CSyDB
|GIMNASIA ARTÍSTICA
|19
|GÓNGORA, GUILLERMO GASTÓN
|CSyDB
|FÚTBOL
|20
|GOTTARDI, YAZMIN
|CSyDB
|MINIVOLEY
|21
|GRANT, MILAGROS BELEN
|CSyDB
|BASQUET
|22
|LEHTINEN, ELIZABETH
|CSyDB
|BAILE Y RITMO
|23
|MANSILLA, ALEJANDRA VARELA
|CSyDB
|HOCKEY
|24
|MARETTO, GUILLERMO AGUSTIN
|CSyDB
|FÚTBOL
|25
|MARTINO, EMANUEL IGNACIO
|CSyDB
|FÚTBOL
|26
|MUSSO, MARTINA AYLÉN
|CSyDB
|BAILE Y RITMO
|27
|OREGIONI, TOMAS
|CSyDB
|TENIS
|28
|PALACIO, FIORELA ANAHI
|CSyDB
|GIMNASIA ARTÍSTICA
|29
|PANERO, ZOE LUDMILA
|CSyDB
|GIMNASIA ARTÍSTICA
|30
|PASTORE, ANGELES ABIGAIL
|CSyDB
|VOLEY
|31
|PERALTA MORRESI, ALMA
|CSyDB
|GIMNASIA ARTÍSTICA
|32
|PERALTA, FRANCISCO NAHUEL
|CSyDB
|FÚTBOL
|33
|PERALTA, GIOVANNI
|CSyDB
|FÚTBOL
|34
|POSSETTO, FACUNDO MANUEL
|CSyDB
|FÚTBOL
|35
|ROTELA, LUNA
|CSyDB
|HOCKEY
|36
|SCALERANDI, YARA ABIGAIL
|CSyDB
|MINIVOLEY
|37
|SCOLASTRICHI, SEBASTIÁN BRUNO
|CSyDB
|FÚTBOL
|38
|TOSORATTO, ÁNGEL
|CSyDB
|FÚTBOL
|N°
|APELLIDO y NOMBRE
|CLUB
|DEPORTE
|1
|BOBBIO, CAMILA BELEN
|BERTOSSI
|PATÍN
|2
|DARDATI, SELENE SOLEDAD
|BERTOSSI
|PATÍN
|3
|LOPEZ FLORES, IRUPE ABIGAIL
|BERTOSSI
|PATÍN
|4
|PEGINI THOMAS, MARTINA BEATRIZ
|BERTOSSI
|PATÍN
|N°
|APELLIDO y NOMBRE
|CLUB
|DEPORTE
|1
|ACOSTA, HERRERA THIAGO
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|2
|BAEZ LENCINA, AGUSTÍN
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|3
|BERGONZI, LUCÍA JAZMÍN
|SAN JORGE
|PATÍN
|4
|CABRERA ARDUSSO, MAYCO MARCELO
|SAN JORGE
|BASQUET
|5
|CAMINO, JUAN ÁNGEL
|SAN JORGE
|BASQUET
|6
|CROVELLA, MÁXIMO
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|7
|DUTRUEL, MILAGROS ROSALVA
|SAN JORGE
|GIMNASIA DEPORTIVA
|8
|ECHAVARRÍA, ESPERANZA GUILLERMINA
|SAN JORGE
|GIMNASIA DEPORTIVA
|9
|FUNES PALACIOS, LIONEL NICOLÁS
|SAN JORGE
|BASQUET
|10
|GAITÁN, ÁNGEL SANTIAGO
|SAN JORGE
|BASQUET
|11
|GARIBOLDI, LUIS OMAR
|SAN JORGE
|BASQUET
|12
|GONZALEZ BULACIO, BAUTISTA RAMIRO
|SAN JORGE
|BASQUET
|13
|GUTIERREZ, TICIANA PRISCILA
|SAN JORGE
|GIMNASIA DEPORTIVA
|14
|HEREDIA, AIME SERENA
|SAN JORGE
|PATÍN
|15
|IBAÑEZ, LISANDRO
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|16
|IBAÑEZ, MATÍAS TOMÁS
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|17
|JAKICH, JOSÉ JULIÁN
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|18
|LEDESMA BURGENER, RENZO
|SAN JORGE
|BASQUET
|19
|LENCINA RODRIGUEZ, IGNACIO
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|20
|LESCANO, CRISTIAN NAHUEL
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|21
|LUNA, MÁXIMO LEONEL
|SAN JORGE
|BASQUET
|22
|MADERA, LUDMILA MARIANA
|SAN JORGE
|GIMNASIA DEPORTIVA
|23
|MITJANA, THIAGO NICOLÁS
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|24
|MORA, SANTIAGO
|SAN JORGE
|BASQUET
|25
|MORERO, SANTINO GUSTAVO
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|26
|OBREGÓN, VANINA SOEL
|SAN JORGE
|GIMNASIA DEPORTIVA
|27
|OLIVA, MÁXIMO FARID
|SAN JORGE
|BASQUET
|28
|PERALTA, JONAS
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|29
|PONCE CONTRERA, BENJAMÍN
|SAN JORGE
|BASQUET
|30
|POSSETTO, MIRCO AGUSTÍN
|SAN JORGE
|BASQUET
|31
|RUIZ, FACUNDO NOE
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|32
|SANCHEZ, AGUSTÍN SANTIAGO
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|33
|SILVA BARRIOS, LAUTARO
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|34
|STRAK, IAN IMANOL
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|35
|TABORDA, LUISINA
|SAN JORGE
|GIMNASIA DEPORTIVA
|36
|TURCHETTI, YAEL TOBÍAS
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|37
|VANETTI, BENJAMÍN ESTEBAN
|SAN JORGE
|FÚTBOL
|38
|VEGA, AINALÉN AGOSTINA
|SAN JORGE
|PATÍN
BECAS EDUCATIVAS
|FAMILIAR
|ESTABLECIMIENTO
|PONSETTI CANDELA MAGALI
|C.U.S.F.
|BARONE YOHANA MARIA
|COLEGIO SUP S MARTIN
|MASUERO EMANUEL ENRIQUE
|CONSERV SUPERIOR DE MUSICA
|BULACIO LUCRECIA SOL
|EZPELETA
|LOVERA CAMILA
|EZPELETA
|MARQUEZ ALDANA
|EZPELETA
|RINALDI VANESA SOLEDAD
|EZPELETA
|VILLALBA LUIS ERMINDO
|EZPELETA
|VOISARD JESICA SOLEDAD
|EZPELETA
|VOISARD SOLANGE EMILSE
|EZPELETA ANEXO BRINKMANN
|TEVEZ BLAS ARIEL
|FASTA INMACULADA
|UTRERA MATIAS ARIEL
|FASTA INMACULADA
|LEIVA JOEL GUSTAVO
|FICDE
|RACERO MICAELA
|IPEF
|CABRAL MICAELA DAMARIS
|ISP MANUEL BELGRANO
|CORTESINI ANTONELLA
|ISP MANUEL BELGRANO
|COSEANI CANDELA MILAGROS
|ISP MANUEL BELGRANO
|DALMASSO CANDELA
|ISP MANUEL BELGRANO
|DIAZ MARINA ESTHER
|ISP MANUEL BELGRANO
|DOMINGUEZ ANA FLORENCIA
|ISP MANUEL BELGRANO
|ESPIL CAROLINA BELEN
|ISP MANUEL BELGRANO
|FIGUEROA ANALIA ANDREA
|ISP MANUEL BELGRANO
|FUNES JOEL ALEJANDRO
|ISP MANUEL BELGRANO
|GILL AGOSTINA
|ISP MANUEL BELGRANO
|GUTIERREZ GISELA BELEN
|ISP MANUEL BELGRANO
|LOPEZ JESICA ANAHÍ
|ISP MANUEL BELGRANO
|LOPEZ ROCIO AYELEN
|ISP MANUEL BELGRANO
|MANOLI FRANCO DARIO
|ISP MANUEL BELGRANO
|MASUERO AYELÉN MARIA
|ISP MANUEL BELGRANO
|MOYANO MILAGROS JAEL
|ISP MANUEL BELGRANO
|NEGRI ANDREA NATALIA
|ISP MANUEL BELGRANO
|NICOLA MICAELA BELEN
|ISP MANUEL BELGRANO
|PISCOLICHI ANDREA LORENA
|ISP MANUEL BELGRANO
|RAUSCH LAURA ALEJANDRA
|ISP MANUEL BELGRANO
|SAIAPIN JESICA DEL VALLE
|ISP MANUEL BELGRANO
|SCHNIDRIG VANESA BELEN
|ISP MANUEL BELGRANO
|SPENGLER ALDANA SALOME
|ISP MANUEL BELGRANO
|SPERTINO VALENTINA
|ISP MANUEL BELGRANO
|TOLOZA EMILSE RAQUEL
|ISP MANUEL BELGRANO
|TOSCO CLAUDIA MARCELA
|ISP MANUEL BELGRANO
|YORDANO NATALI BELEN
|ISP MANUEL BELGRANO
|ZAPATA JULIETA
|ISP MANUEL BELGRANO
|PONCE LEONELA
|UNIV DE CIENCIAS SOC Y EMPRESARIALES
|MOLINA LUCAS GABRIEL
|UNIV NAC DE VILLA MARIA
|BARBONAGLIIA MAGALÍI
|UNIV NAC DE VILLA MARIA
|CAMIA GASTON ALCIDES
|UNIV NAC DE VILLA MARIA
|PEREZ MATIAS GABRIEL
|UNIV NAC TECNOLOGICA
|MONTERO NICOLÁS ENRIQUE
|UNIV TECN NACIONAL
|GONGORA SOFIA VICTORIA
|UNIVERSIDAD DE VILLA MARIA
|SUAREZ ROCIO BELEN
|UNIVERSIDAD NAC DE VILLA MARIA
|FRONTERA XIMENA AYELÉN
|UNIVERSIDAD NAC. DEL LITORAL
|ARGAÑARAZ FLORENCIA SOL
|UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
|GONZALEZ DIAMELA YAZMIN
|UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
|LEIVA BELEN NOEMI
|UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
|MERLOS SANTIAGO GABRIEL
|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
|MUSSO TULIO GASTON
|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
|PEREZ VICTORIA LUCIA
|UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
|UTRERA FLORENCIA ANALIA
|UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
|CAMILA DEMARCHI
|PRINCESA