Brinkmann participó de la entrega Premio Provincial de Teatro en Córdoba

El Teatro Real se engalanó anoche para la entrega del Premio Provincial de Teatro. En coincidencia con el Día Internacional del Teatro, la comunidad teatral pone cuerpo y expectativa a la premiación.

El Secretario de Cultura Germán Argañaráz participó acompañando al Prof. Jorge Lecroc, gestionando la venida de obras cordobesas a Brinkmann.

Este año no hubo una obra favorita y las estatuillas quedaron repartidas entre las obras que ostentan calidad profesional, compromiso artístico y gran capacidad para el trabajo colectivo.

Precedida por la transmisión en streaming, la ceremonia reunió a los grupos y el público que colmaron la sala Carlos Giménez del Teatro Real. Luego de la bienvenida desde el escenario, la pareja de conductores integrada por Brenda Sorbera y Félix González invitó a la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano, a decir unas palabras. Tanto la funcionaria como los premiados destacaron que el teatro es un espacio en el que se construye en paz, contra toda violencia.

Una de las sorpresas fue que Agamenón. volví del supermercado y le di una paliza a mi hijo, la obra más nominada, sólo se llevó la estatuilla al diseño sonoro, creación de Javier Artaza.

Los rubros más esperados quedaron repartidos entre Clase (mejor actriz y mejor obra) y Cloro (mejor actor y mejor director). En tanto, la mejor dramaturgia fue para Par(t)idas (de Luis Quinteros).

Valentina Calvimonte, actriz revelación. Foto: Javier Ferreyra.

Además de celebrar la producción cordobesa, también se destacaron las obras nacionales e internacionales que dejaron su marco en el paso por los escenarios locales: Ensueño de Martini, de Martín Pons, y StillLife, de ricci/forte.

El premio a mejor obra de títeres/marionetas fue para Cabeza de aire, de Títeres Roberto White y Teatro de Ilusiones Animadas; la mejor obra para niños fue Pérez Gil, piratas, de Marina Abulafia producciones y la mejor obra de teatro danza fue Una primavera, con dirección de Ezequiel Rodríguez.

Revelaciones

José Luis Arce fue destacado con el premio a la trayectoria. Foto: Javier Ferreyra

Dos rubros muy festejados son las revelaciones para actriz y actor. Valentina Calvimonte recibió la estatuilla por su trabajo en Yo estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia, y Joaco Rodríguez se llevó la ovación por su rol en La Pecera, con dirección de Cristian Teti Cavo y Fabio Miglierini.

Algunos momentos inspirados fueron el mensaje de Natacha Chauderlot (premio al diseño escenográfico) que como no estuvo en la ceremonia envió un discurso contra la violencia policial y el gatillo fácil, también con una fuerte imagen de un patrullero en llamas.

También, el manifiesto de Circo en Escena (reconocimiento a ciclo teatral destacado), en breve performance, destacó los 12 años de trabajo ininterrumpido, autogestivo y a la gorra. “Se puede, acá nos ven”, dijeron, y resaltaron el crecimiento colectivo, construyendo otra manera de estar en el mundo. Y finalizaron: “La cultura se hace con acciones, no solo con menciones”.

La actriz Elisa Gagliano recibió el premio y leyó su poema, Ser actriz, dedicado a sus pares. Sobre el final, Gonzalo Marull, director de Clase, que ganó como mejor obra (premio que ya lo consagró con Ex. Que revienten los actores), señaló: “La sociedad me formó en la violencia de la competencia. El teatro me sanó. El teatro es el arte político por excelencia. Lo más parecido al amor, lo opuesto a la violencia de la competencia”.

En una elección no vinculante a la decisión del jurado, la obra Clase también recibió la mención por haber sido la más votada por el público a través de las redes sociales.

Por su parte, José Luis Arce, que recibió el reconocimiento a la trayectoria, habló de Córdoba como un pueblo secreto, parafraseando a Eugenio Barba. “Córdoba es un polo teatral latinoamericano. Me enorgullece”, dijo. Recordó a sus maestros y mentores, a Carlos Giménez y Eduardo “Tato” Pavlovsky. También expresó un agradecimiento especial a la productora y compañera de su vida, Nora Sommavilla, en uno de los momentos emotivos de la noche.

Todos los ganadores

Diseño Sonoro. Javier Artaza, por Agamenón, volví del supermercado y le di una paliza a mi hijo, dirigida por Sergio Ossés.

Diseño Lumínico. Rafael Rodríguez, por El último viaje de Consuelo de Saint Exupéry.

Diseño de Vestuario. Camila Sosa Villada, por El cabaret de la Difunta Correa.

Diseño Escenográfico. Natacha Chauderlot, por Extraño Juguete.

Obra de Títeres. Cabeza de aire, de Títeres Roberto White y Teatro de Ilusiones Animadas.

Obra para Niños. Pérez Gil, piratas, de Marina Abulafia.

Obra de Teatro Danza. Una Primavera, de Ezequiel Rodríguez.

Revelación Femenina. Valentina Calvimonte, por Yo estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia.

Revelación Masculina. Joaco Rodríguez, por La Pecera.

Actor. Gastón Palermo, por Cloro.

Actriz. Elisa Gagliano, por Clase.

Dramaturgia. Luis Quinteros, por Par(t)idas.

Dirección. Marcelo Massa, por Cloro

Obra. Clase, dirigida por Gonzalo Marull.

Reconocimiento a la Trayectoria. José Luis Arce

Sala de Teatro Independiente. Medida x Medida Centro de Producción Cultural.

Ciclo Teatral Destacado. Circo en escena.

Obra Nacional presentada en Córdoba. Ensueño de Martini, de Martín Pons.

Obra Internacional presentada en Córdoba. StillLife (2013) de Ricci/Forte, que se presentó en el Festival Mercosur.

Fuente: La Vos Espectáculos.