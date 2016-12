Cábalas de Año Nuevo Reviewed by Momizat on dic 30 . Esta es la lista de lo que no hay que hacer en Año Nuevo: 1. No pelearse: evitar discutir o plantear desacuerdos preserva el espíritu festivo. 2. No corregir: e Esta es la lista de lo que no hay que hacer en Año Nuevo: 1. No pelearse: evitar discutir o plantear desacuerdos preserva el espíritu festivo. 2. No corregir: e Rating: 0