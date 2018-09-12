Canal 10 Brinkmann con 4 nominaciones para la entrega de Premios ACORCA 2018

Se conocieron las nominaciones para los premios Acorca 2018.
La Asociación Cordobesa de Radiodifusión por cable de la Provincia de Córdoba, ACORCA, difundió la lista de nominados para este 2018.
El gran evento de la televisión cordobesa se llevará adelante el 29 de septiembre en Holiday Inn Cordoba Hotel.
Universal Medios, Canal 10 tiene 4 nominaciones.
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA
TIPUANA – CANAL 10 BRINKMANN
INSTITUCIONAL – PROMOCIONAL
125 AÑOS BRINKMANN – CANAL 10 BRINKMANN
PROGRAMA ESPECIAL
DESAFÍO SANTIAGO – CANAL 10 BRINKMANN
EDICION Y PUESTA AL AIRE
NICOLAS POSSETTO – CANAL 10 BRINKMANN
TODOS LOS NOMINADOS CATEGORÍA 2 – PREMIOS ACORCA 2018
- de OPINION/INVESTIGACIÓN
TAL CUAL – CANAL 2 NEXT LA FALDA
REALIDAD Y DEBATE – CETV – GRAL. DEHEZA
PERIODISTICO INFORMATIVO
VISIÓN 2 NOTICIAS – CANAL 2 LUQUE
CETV NOTICIAS – CETV – GRAL. DEHEZA
INFORME 4 PRIMERA EDICIÓN – CANAL 2 NEXTV LA FALDA
INTERES GENERAL
EL ECO DE TU VOZ – ROMBO ROJO CANALS
TERRANOVA – ROMBO ROJO CANALS
TIEMPOS DE CIUDAD – CETV GRAL. DEHEZA
PRODUCCION PUBLICITARIA
TIPUANA – CANAL 10 BRINKMANN
SPOT TERRANOVA-(CUIDADO DE LOS ESPACIOS VERDES) ) – ROMBO ROJO CANALS-
SPOT TERRANOVA-(CANALS SOMOS TODOS) – ROMBO ROJO CANALS
INSTITUCIONAL – PROMOCIONAL
125 AÑOS BRINKMANN – CANAL 10 BRINKMANN
YO ACEPTO EL RETO – CANAL 2 LUQUE
ENTRETENI2 APERTURA 2017 – CANAL 2 LUQUE
DOCUMENTAL
CONTAME – CANAL 6 ONCATIVO
PADRE DE FESTIVALES – CANAL 2 DEAN FUNES
ENTRETENIMIENTO
CONECTADOS – CANAL 2 DEAN FUNES
ENTRETENI2 – CANAL 2 LUQUE
PROGRAMA ESPECIAL
INFORME ACTIVA – CETV – GRAL. DEHEZA
ESPECIAL FESTIVAL DE TANGO LA FALDA – CANAL 2 NEXTV LA FALDA
DESAFÍO SANTIAGO – CANAL 10 BRINKMANN
PROGRAMA EN VIVO
INFORME 4 PRIMERA EDICIÓN – NEXT LA FALDA
ENTRETENI2 – LUQUETV –CANAL 2
REALIDAD Y DEBATE– CETV GRAL DEHEZA
CONDUCCION FEMENINA
SELENE BLANCHE MAYOR – CANAL 2 LUQUE
LUCIA MIRETTI – CANAL 2 DEAN FUNES
NELLY LOPEZ – CETV GRAL. DEHEZA
CARINA BALANGERO – ROMBO ROJO – CANALS
CONDUCCION MASCULINA
NICOLAS HEREDIA – CANAL 2 NEXTV LA FALDA
GUSTAVO CABALLERO – CETV GRAL. DEHEZA
CESAR DIONISIO – CANAL 2 NEXTV LA FALDA
EDICION Y PUESTA AL AIRE
BERNABE DELLA MATIA – ROMBO ROJO CANALS
NICOLAS POSSETTO – CANAL 10 BRINKMANN
CRONISTA DE EXTERIORES
PABLO RIGOTTI – CANAL 2 NEXTV LA FALDA