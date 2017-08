César Carignano: “Soy un apasionado de la lectura y del fútbol”, habló con Universal de su nuevo libro

Carignano se retiró del fútbol en el 2015 en Sportivo Belgrano de San Francisco, jugando en el Nacional B. Decir adiós a su vida como deportista profesional fue un proceso progresivo, pero firme. “Un psicólogo me dijo que hay dos formas de hacerlo: desprenderse uno, que implica una preparación y un duelo, o dejar que fútbol te expulse, por lo que la cicatrización es más lenta. Yo me fui a tiempo”, reconoció y aseguró que la posibilidad de llenar su tiempo con una veta -tiempo antes- impensada como la del periodismo le permitió no tener la necesidad de mirar hacia atrás con nostalgia.