Un chofer de Mar Chiquita paró el colectivo para dejarle flores a su compañero muerto

Ocurrió en la ruta 19. Una pasajera fotografió el momento y subió las imágenes a Facebook, las cuales fueron replicadas por distintos usuarios. En el accidente ocurrido el 27 de noviembre había fallecido el chofer sanfrancisqueño Mariano Pérez.

El 30 de diciembre pasado, el chofer cordobés “Luchi” Gesi frenó el colectivo que conducía por la ruta 19 hacia Mar Chiquita y descendió para dejarle flores a un compañero que murió en un accidente en el 2017.

El gesto fue registrado por una de las pasajeras, que tras subir las fotos a Facebook se viralizaron rápidamente.

Adriana Videla es el nombre de la mujer que publicó las imágenes del momento, donde se ve a Gesi, con su uniforme, dejando flores a su amigo Mariano Pérez, quien murió en un choque frontal entre un colectivo de la empresa Mar Chiquita y un camión, cerca del ingreso a Río Primero.

Un día después del posteo de Videla, Gesi comentó la publicación y se identificó como el empleado que recordó a su amigo. “Hola buenas tardes y muy buen 2018 a todos, yo soy el chofer que dejó flores en la ruta 19, gracias a todos por también acordarse de esa gran persona”, escribió.

“Yo no conocí al chofer que trágicamente perdió ahí la vida, pero por su gesto debió ser una buena persona y buen compañero. Y usted un chofer con sentimientos y valores. Me emocionó su gesto, por eso quise rescatarlo y guardarlo en una foto. Luego me pareció que sería lindo que otras personas también lo supieran”, le respondió la pasajera.

El accidente

El hecho se había registrado en la mañana del 27 de noviembre cuando un camión y un colectivo de la empresa Mar Chiquita chocaron en la ruta 19 en jurisdicción Río Primero y algunos pasajeros resultaron heridos,

Como consecuencia falleció Mariano Pérez, de 36 años, uno de los choferes del ómnibus. En tanto, su acompañante, el devotense Fernando Comelli (46), tuvo que ser intervenido y evoluciona favorablemente.

