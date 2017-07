Cierre de la Rural desde Palermo: Se superó el millón de visitantes en los 12 días de la muestra

El frío, la lluvia y el viento no detuvieron a los espectadores que quisieron aprovechar la última jornada de la Exposición Rural 2017 y que redondearon más de un millón de visitantes en los 12 días en el predio de Palermo.

Ante las adversidades climáticas el público, en su mayoría, decidió pasarla bajo techo. No todos, claro. Débora y Yamila son dos amigas que presenciaron un desfile de caballos al aire libre con el termo y mate como aliados. “Vinimos a ver los espectáculos, me emocionan los desfiles. Por suerte hay varios puestos de agua caliente para el mate”, dijo Débora.

Otros prefirieron las degustaciones. Es decir, picar de aquí y de allá y, si daban los números, comprar algo. En general los stands gastronómicos sacaban ventaja sobre otros. “Por aquí pasaron unas 30 mil personas en todo el evento”, le comentaron a Clarín desde el puesto de fernet. “Venimos a pasear y a ver comentó Leandro Pereira, papá de Agustín y Valentino, cerca de allí, mientras su esposa agregaba recién llegamos pero “vamos a ver a los animales, que le gustan a los chicos”.

Desde los stands había cierto conformismo . Mónica Salva Meyer es la dueña de una empresa de ropa y explicó “hubo muchísima gente este año y nos fue bien dentro de todo. Pero hubo poco efectivo y mucho plástico”. La empleada de un stand de quesos, jamones y afines dijo “hubo que remar bastante por la realidad en la que vivimos”, y la encargada del lugar, Angela Bartolomeo agregó “se vendió mucho con tarjeta y en cuotas. Hicimos muchas promociones”.

Desde Mamma Rosa, la productora Miriam Fernández explicó que “la gente se cuida más y compra las promociones. Me adecué a la situación económica. Todo subió y el alquiler del stand está más caro. Todos tuvimos que subir los precios”. Por ahí andaba Ubaldo Cambiasso que vino desde Mar del Plata aunque no tenía pensado hacer compras. “Vine a pasear, me gusta todo. Los precios aumentaron”, dijo el hombre que andaba con una bolsita de publicidad en la mano.