“Cuento del tío” en San Francisco, le robaron $200.000 a una anciana

Una vecina de unos 90 años, fue víctima del engaño de delincuentes en horas de la siesta de este martes que a través de la modalidad conocida como “cuento del tío”, le robaron sus ahorros, alrededor de 200.000 que guardaba en su casa de barrio Sarmiento, en San Francisco.

La mujer, que solicitó resguardar su identidad por seguridad, relató.

“Me llamaron. Se hacía pasar por una mujer conocida mía; decía que estaba con el padre en el banco y que Macri había decretado urgente un corralito, entonces tenía que cambiar la plata. Me dijo que tenía que apurarme, porque a las 14 el banco iba a cerrar”, comenzó relatando la abuela.

“Me dijeron que no colgara el teléfono, que siguiera en línea”, agregó la jubilada. Mientras tanto, los delincuentes se dirigían a la vivienda de bulevar Sáenz Peña al 900. No percatando el engaño, la mujer dejó que un hombre joven desconocido ingresara a su casa. “Además de robarme unos $200.000, me sustrajo joyas, dos anillos y una medalla de gran valor afectivo para mí”.

El delincuente “era bajito, estaba vestido de sport”, describió la víctima. “Pasé un momento muy difícil”, aseguró tras radicar la denuncia en la Unidad Judicial de nuestra ciudad.

Por su parte, un vecino, contó que alrededor de las 13.30, un joven se acercó a su casa en actitud sospechosa. “Tocaron el timbre de mi casa. Me asomé por la ventana, vi a un hombre flaco, de pantalón corto, con una gorrita, creo que llevaba una mochila. Antes de que abriera la puerta, él tomó una bicicleta y se fue”, narró el hombre que pidió resguardar su identidad.

Fuente: La Voz

(foto ilustrativa)