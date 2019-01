El obispo Buenanueva pidió en redes que arreglen la ruta 158

A través de un crítico comentario, el obispo de San Francisco cuestionó el pésimo estado de la ruta y pidió que los responsables se hagan cargo. “Trabajamos para que la gente se acerque a Dios. Pero no así. Lo nuestro no es el terror”, escribió.

La crítica situación en la ruta nacional 158, cuyo estado entre San Francisco y Las Varillas se encuentra muy deteriorado, motiva fuertes críticas y accidentes que se ven casi a diario. Esta vez, el que hizo un fuerte cuestionamiento fue el obispo de San Francisco, Sergio Osvaldo Buenanueva: “Trabajamos para que la gente se acerque a Dios. Pero no así. Lo nuestro no es el terror…”, publicó el obispo en sus redes sociales.

Pese a los recientes anuncios de obras emitidos por la Dirección Nacional de Vialidad, el estado de la ruta nacional 158 sigue siendo muy malo. Los grandes pozos, roturas y baches son casi permanentes, principalmente entre San Francisco y Las Varillas. Y los arreglos anunciados por la Dirección Vialidad Nacional alcanzaron hasta ahora apenas una parte mínima de los enormes baches.

“La RN158, entre Las Varillas y Prosperidad nos hace rezar a Dios, a la Virgen, a los santos… Podemos invocar incluso al Gauchito Gil”, comenzó Buenanueva.

“Aclaro que la Iglesia no tiene nada que ver con esto. Trabajamos para que la gente se acerque a Dios. Pero no así. Lo nuestro no es el terror… Esto sí: rezamos para tener rutas seguras. No esperamos milagros. Solo que se hagan cargo los responsables”, concluyó el eclesiástico.

