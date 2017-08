Elecciones PASO: Dante Rossi “recorrimos toda la provincia y nuestra lista representa a todo los Departamentos”

Los precandidatos dejan sus mensajes finales antes de la veda electoral que comenzará el viernes 11 de agosto desde las 8hs. Dante Rossi, está a la cabeza de la boleta que enfrenta dentro de Cambiemos a la lista de Baldassi, Rossi apunta a captar al votante radical que reclama por un rol protagónico del partido.

Rossi volvió a dialogar en Universal Medios y se pronunció bien radical, 100 por ciento alfonsinista. Dijo “Hemos recorrido toda la provincia, hemos hablado mucho con la gente y los dirigentes del ra­dicalismo que, como yo, no com­parten el rol secundario que tiene el partido respecto del PRO. Estamos creciendo semana a semana. Eso dicen las encuestas que vemos y que nos muestran en alza desde el primer día”. “La gente primero reclamaba por la inseguridad, hoy en día reclama por el reajuste y tiene miedo de perder su empleo en empresas privadas”.

Sobre el Gobierno de Macri “Un ejemplo de esa falta de sensibilidad social fue bochar a lo bruto las pensiones para discapacitados, más allá de que siempre hay algunos casos que no las deberían cobrar. Se debe tener cuidado con ese tipo de decisiones. No se puede someter a estos sectores vulnerables a que pasen zozobra. Esto no debería haber pasado. De todos modos, valoro la recuperación institucional, pero tenemos muchos reclamos sobre el rumbo político y económico”.

Agregó “en esta elección no se elige a un amigo del Pre­sidente, se elige a un representan­te de los cordobeses. Nosotros sí va­mos a levantar la voz si vemos que el rumbo no es el correcto o que las medidas no están bien direccionadas. Córdoba no necesita a un amigo del Presidente, necesita proyectos que le mejoren la vida a la gente. No le escuché a Baldassi hacer propuestas”

“Nuestra lista tiene representa­ción de dirigentes de todos los de­­partamentos y de muchos secto­res internos. Es una lista hecha aquí y no en los despachos de los funcionarios. Vamos a tratar de representar la identidad y las ide­as del radicalismo”.

Cierre de campaña este jueves desde las 19hs en la Casa Radical de Córdoba Capital.