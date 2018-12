Fiscalía de Morteros: Caso Aaron Peralta a los acusados se les dictó la prisión preventiva. Balance del año 2018

El fiscal Alejandro Acuña de Morteros realizó un balance del trabajo de Tribunales y actualizó el estado de algunas causas.

Al tiempo que se redujeron los hechos contra la propiedad, aumentaron “las causas por violencia familiar y se ha mantenido el índice, por cierto alto, de denuncias por abuso sexual”.

Respecto de hechos contra la propiedad “estamos manejando de 15 a 20 denuncias mensuales, y la mayoría son por hurtos simples”, apuntó Acuña.

Acuña señaló que por violencia familiar, en octubre se receptaron, por ejemplo, unas 221 denuncias: “hay que sumarle los números de noviembre y diciembre, y esos números de verano suelen ser altos”.

Agregó que “se viola mucho la orden de restricción de acercamiento y es el principal motivo de los encarcelamientos y prisones preventivas que se dictan”.

Actualmente, “tenemos siete personas detenidas con relación a causas tramitadas en la Fiscalía, y llevamos 130 elevaciones a juicio al día de hoy”, indicó.

Otras estadísticas: fueron 700 causas concluidas en el año, 16 los hechos denunciados por abuso, 20 denuncias por hechos contra la propiedad (el 80 % son hurtos, de bicicletas y celulares) y, hasta octubre, 226 denuncias por hechos de violencia familiar.

El Fiscal recordó que están tramitando varias causas por hechos de abuso: “a un vecino de apellido Galarza se le dictó la prisión preventiva por hechos de abuso gravemente ultrajante, en perjuicio de una hija y una nieta”. Aclaró que se trata de hechos ocurridos en los años 2003 y 2007, uno, y otro entre los años 2009 y 2015.

Caso Aaron Peralta-

Respecto de la causa de Aaron Peralta, se destaca que tanto su madre, Julieta Gutiérrez, como su pareja, Emiliano Alvarez: “están imputados por el delito de homicidio calificado por el vínculo y se les dictó la prisión preventiva este martes”.

“Tanto uno como otro ejercieron actos de violencia en perjuicio del niño”, recordó Acuña.

El Fiscal también informó que están trabajando en un supuesto hecho de abuso cometido en zona rural en perjuicio de una menor: “sería un hecho ocurrido hace varios meses y estamos tratando de concretar la declaración de la niña en cámara Gessell”.

El Fiscal tambén respondió ante la consulta por la causa Bertotti (crimen de Natalia Vercesi en San Francisco años atrás), ya que se habían hecho denuncias, por parte de la defensa del acusado y detenido, en contra de fiscales por supuestas irregularidades.

“Hubo denuncias con el fiscal Alberione por supuestas irregularidades en la investigación, y esa causa recayó en el fiscal Giecco (no obstante, una jueza ordenó su desestimación), a quien también denunciaron, entendiendo que omitía los deberes de funcionario público”, explicó Acuña, a quien le llegó la causa en el último tiempo.

“Analizo la conducta de Giecco y llego a la conclusión de que no ha cometido ningún delito y le solicito al Juzgado de Control de esta sede la desestimación y archivo de esa denuncia”, aportó Acuña, quien aseguró además que, a consecuencia de esa decisión no fue denunciado: “no me he enterado”.