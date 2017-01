Hospital Iturraspe: se podrán realizar análisis de HIV sin orden médica

Mediante resolución del ministerio de Salud de la Nación publicada en el boletín oficial, dejó de ser obligatorio contar con una orden médica para realizarse el test de diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana (VIH/Sida), -HIV por sus siglas en inglés- en cualquier hospital o centro de salud público.

El análisis también se realizará sin necesidad de una orden del médico en el Hospital “J. B. Iturraspe” que adherirá a la resolución que fue celebrada por el director del nosocomio Valentín Vicente quien aseguró: “Es una buena e innovadora medida. Toda medida que pueda contribuir a la mayor detección de personas infectadas, tanto para comenzar un tratamiento temprano o evitar la posibilidad de contagio a través de la vía sexual, es vista con buenos ojos por nosotros y todo el sistema de salud”.

“Al ser una resolución del Ministerio de Salud de la Nación obviamente que será llevada a cabo por el Hospital y quien se presente en forma espontánea en el laboratorio a pedir el test se lo hará sin pedido médico, se pondrá en conocimiento a todo el personal médico sobre esta obligatoriedad de ofrecer el test de detección de VIH a personas que presenten patologías que hagan sospechar que puede estar infectado”, afirmó Vicente.

Con la medida buscan que más personas se hagan el test ya que según afirma la resolución en sus fundamentos el 30 por ciento de las 120.000 personas que viven con VIH en la Argentina, desconocen que son positivos.

Vicente advirtió sobre esa situación que el virus “actualmente está muy subdiagnosticada, hay mucha gente que está infectada y no lo sabe. Entonces esta medida es muy importante para la prevención en los contactos sexuales”.

En su artículo cuarto, la resolución Nº 55 E/2017 establece “la no obligatoriedad de una orden firmada por un médico” para la realización del test “en todo el sistema público, bastando la simple solicitud y la firma del consentimiento informado de las personas interesadas”.

Además exige desde ahora a los médicos que ofrezcan el test de diagnóstico del VIH a la pareja de la mujer embarazada, -cabe recordar que, en el caso de la gestante, esto ya es obligatorio desde 2002, en virtud de la Ley Nº 25.543- así como a las víctimas de abuso sexual o a aquellas personas que tengan una serie de enfermedades que pueden estar asociadas con el virus de inmunodeficiencia humana.

También, la norma “recomienda” -no obliga- a todos los profesionales de la salud “informar y ofrecer la prueba de detección del VIH con información a todas las personas que entren en contacto con el sistema de salud, independiente de la causa”.

Un listado anexo, incluye neumonías a repetición, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual (ETS), psoriasis, dermatitis seborreica extensa, herpes zóster, linfoma, tumores malignos de cuello uterino o ano e infecciones recurrentes, entre otras como las patologías que pueden ser plausibles de ofrecimiento del test. Al respecto Vicente explicó que la persona que tiene VIH “se comporta como un inmunodeprimido por eso hay patologías que no son corrientes, o por lo menos no corrientes en la frecuencia; una persona normalmente sana no presentaría estos cuadros”.

“Entonces aquellos cuadros que son sugestivos de tener VIH por cómo se comporta la persona como un inmunodeprimido se le debe ofrecer el test. Normalmente se hacía ese ofrecimiento, pero ahora sin la necesidad del pedido médico, se agiliza más la posibilidad obviamente con el consentimiento del paciente”, explicó el director del Hospital.

Finalizó diciendo que el VIH “es una enfermedad crónica que puede ser tratada que ya no tiene el pronóstico de los primeros tiempos en que era como una condena de muerte para la persona infectada. Ahora es una enfermedad con un tratamiento crónico, con medicamentos que no son los mismos que antes en calidad y cantidad y se puede llevar una vida completamente normal”.

Fuente: La Voz de San Justo