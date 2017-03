Inauguran mañana la nueva Estación de Bombeo de Agua para la localidad de Seeber Reviewed by Momizat on Mar 20 . Luego de no haberse podido realizar en su momento debido a las adversas condiciones climáticas, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann realiz Luego de no haberse podido realizar en su momento debido a las adversas condiciones climáticas, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann realiz Rating: 0