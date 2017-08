La Asamblea Extraordinaria aprobó la “Asociación de Colaboración Empresaria”

Se desarrolló la Asamblea Extraordinaria de Delegados, que tenía como punto principal, la conformación de una “Asociación de Colaboración Empresaria” (ACE) con la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros.

Con la sala del Kuchen completa, se aprobó la ACE, que tiene como objetivos principales, a través del nodo digital y las inversiones que ya hicieron en telecomunicaciones las Cooperativas, ahora pasaran a la A.C.E. para que lo administren y así realizar menos inversiones por separado y unificar todo.

Cabe destacar que esta nueva Asociación no es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, no es una Sociedad Anónima, ni entidad jurídica, no tiene patrimonio propio, ni persigue fines de lucro. Sólo se nombra un administrador y con el solo fin de telecomunicaciones.

También, en la ocasión, se presentaron los nuevos asesores, al contador Mario Pellegrini, asesor y auditor externo y al Dr. Gastón Stefani, asesor legal externo.