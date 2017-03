Finalizado anoche el mensaje del intendente municipal, Gustavo Tevez, desde la oposición, Juntos por Córdoba, Emilse Utrera, Marisel Guglielmone, y Franco Ruffino hablaron con los medios de prensa.

Utrera dijo “esperamos que éste año la economía pueda ir mejor, recibiendo fondos de la Provincia de Córdoba y de la Nación, en otro orden, si me permiten, más allá de lo que dijo el intendente en su discurso el gran mérito el trabajo con los perros callejeros se lo lleva “Amigo Fiel”, un grupo de mujeres que no reciben nada a cambio y trabajan por el bienestar de esos animales, les dan comida, los buscan, rescatan y seguiremos apoyando, nos parece que no fueron reconocidos esta noche en el discurso más alla de la ayuda de la Municipalidad”, sostuvo.

De igual manera Guglielmone agregó “coincido con Emilse, no fueron reconocidas esta noche, muy ausente el agradecimiento a todo lo que ellas lograron, teniendo en cuenta todo lo que pasó en este último tiempo, no entiendo esta falta de reconocimiento ante personas que trabajaron mucho por el bienestar de esos animales, y los resultados de los que habló el intendente fueron logrados gracias a la protectora”.

En otro orden Guglielmone manifestó “en cuanto al discurso de la Presidente del Concejo, Mariela Quinteros, habló del respeto en conjunto del Concejo, esto forma parte de una conducta democrática, lamento que no haya reconocido nuestra labor como Concejales…habló de la obsecuencia del oficialismo y no habló del apoyo de la oposición en proyectos que fueron presentados por el oficialismo… hemos escuchado esta noche que se presentará un programa de Adicciones cuando el año pasado hemos presentado nosotros un proyecto y fue rechazado, estábamos en lo cierto escuchando el reclamo de los vecinos…además “ya que ahora se anuncia un Programa de Apoyo al Comercio, pero cuando lo propusimos nosotros no fue tenido en cuenta… lo mismo con la Seguridad Ciudadana, que hoy solo tiene 2 cámaras de monitoreo funcionando”.

Por su parte Ruffino hizo referencia a salud pública de Brinkmann “el intendente anunció que en breve habrá novedades en torno a la salud de Brinkmann, estoy de acuerdo, porque el Centro de Salud tiene buenas condiciones edilicias pero falla en la atención, faltan profesionales, falta atención, es el reclamo diario de los vecinos…”.

