Según publica ANSES, el presidente Mauricio Macri lanza una nueva edición del Programa de Crédito Argentino (Procrear), con un presupuesto de $ 50.000 millones destinados al otorgamiento de créditos a plazos “como no se vieron nunca en la Argentina”, adelantó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

“Lo importante es que vuelve el crédito hipotecario a la Argentina, de la mano del éxito que estamos teniendo en la reducción de la inflación”, sostuvo Frigerio a radio Continental, y subrayó que “si la inflación no estuviera bajando, si no estuviéramos convencidos de esta baja de la inflación, no podríamos estar relanzando créditos a plazos como no se vieron nunca en la Argentina”.

Además, destacó que el Gobierno destinará “más de $50.000 millones para resolver este problema que cada año es peor”, y anticipó que los créditos tendrán “cuotas que van a estar por debajo” de lo que hoy pagan las familias que alquilan y no tienen vivienda propia.

“Lo va a anunciar el Presidente Mauricio Macri”, puntualizó Frigerio, quien remarcó que se está “relanzando un instrumento que fue una buena idea del gobierno anterior”.

De todos modos, aclaró que el Procrear tuvo “problemas de instrumentación y también de equidad”, porque indicó que “muchas veces terminaron subsidiando a sectores de clase media alta y clase alta”.

“Hemos tenido Procrear en barrios cerrados”, aseguró Frigerio, quien señaló que “el instrumento es bueno y en consecuencia lo estamos relanzando con muchísima fuerza y un presupuesto muy, muy importante”.

Precisó que “básicamente relanzamos las distintas líneas, de crédito individual, para la construcción, para los lotes con servicios donde los beneficiarios puedan hacerse su casa”. “Son varias líneas que tienden a empezar a resolver un problema que tienen más de tres millones y medio de familias en Argentina que carecen de vivienda o no tienen la calidad. Esto es producto de la decisión política del Presidente de enfrentar este problema de la mejor manera”, concluyó el ministro.

