Paro docente: hoy se espera menor adhesión Reviewed by Momizat on Mar 07 . Hoy se lleva a cabo la segunda jornada del paro nacional docente, con el marco de una protesta de la CGT para reclamar por la destrucción de empleos. Así, el in Hoy se lleva a cabo la segunda jornada del paro nacional docente, con el marco de una protesta de la CGT para reclamar por la destrucción de empleos. Así, el in Rating: 0