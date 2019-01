Polémica por la quita de subsidios en el transporte, la preocupación de los pasajeros

La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) insiste en advertir que el esquema dispuesto recientemente por el Gobierno provincial para subsidiar a empresas que cubran tramos de hasta 60 kilómetros, además de ser discriminatorio y arbitrario, pone en peligro a más de 30 pyme de transporte que conectan alrededor de 300 localidades del interior y emplean a más de 1500 personas, ya que deberán compensar la suspensión del aporte con una suba en las tarifas, imposible de absorber por los usuarios del sistema.

Con la intención de compensar la suspensión del subsidio de la Nación, que ya rige desde el 1º de enero, la Provincia resolvió aportar poco más de $1.033 millones a empresas interurbanas que recorran tramos de hasta 60 kilómetros, excluyendo al resto del sistema.

Cabe destacar que actualmente y hasta el próximo 31 de diciembre, las firmas con tramos superiores a 60 kilómetros reciben de la Nación sólo un subsidio parcial del costo del gasoil, que se suspenderá desde el primer día de 2019 y que no será compensado por el esquema provincial.

De un total de 1.198 colectivos que prestan servicios interurbanos, el subsidio provincial alcanzará sólo a 624; todos pertenecientes al sistema Urbano Provincial, que son recorridos prestados en el Gran Córdoba. Excluye a las unidades pertenecientes a los sistemas Interurbanos Provincial (320 colectivos) y Suburbano Provincial (254 unidades).

“La situación es por demás preocupante, ya que un incremento tarifario es imposible de afrontar por parte de los usuarios, lo que implicará una drástica caída en las ventas y un colapso financiero en más de 30 Pyme de transporte, la mayoría de origen familiar, con un fuerte impacto en las economías regionales, afectando a pasajeros y localidades que quedarán virtualmente aisladas”, remarcó Enzo Noriega, presidente de la Fetap.

“Apelamos a la sensibilidad de las autoridades provinciales, teniendo en cuenta que está en juego nada menos que la continuidad de un servicio público esencial y la continuidad de miles de puestos de trabajo directos e indirectos”, destacó el directivo.

“Las empresas que deban cobrar más tarifa para poder subsistir, inevitablemente van a tener baja de pasajeros, que no podrán afrontar las subas, lo que implicará una adecuación de la oferta, reduciendo los servicios, con su consecuente impacto en los empleos”, advirtió.

Suba de costos, sin freno

El sistema del transporte interurbano de pasajeros de Córdoba atraviesa una situación de emergencia económico–financiera, dado los aumentos de los costos en la masa salarial, y su descalce respecto de sus ingresos.

Un estudio realizado por la consultora local Economic Trends, liderada por el economista Gastón Utrera, muestra que, entre diciembre de 2017 y diciembre 2018, los costos totales subieron 54%, mientras que los ingresos se incrementaron 19%, en el mismo período, apuntalados en gran parte por los subsidios de la Nación.

El estudio prevé un incremento de 31,4% en los costos, entre este mes y junio de 2019, entre suba salarial, mantenimiento de unidades, combustible y costos indirectos como electricidad, alquileres y telefonía, entre otros.

El sistema de transporte interurbano de la provincia de Córdoba involucra a 46 empresas que emplean, en conjunto, a 3.900 personas y cuenta con cerca de 1.200 colectivos activos, que recorren mensualmente 13,5 millones de kilómetros y comercializan 6 millones de pasajes.

Cómo es el sistema de subsidio

Hasta 2018. Sólo aporte de la Nación (datos a septiembre de 2018)

A partir del 1º de enero de 2019. Sólo aporte de la Provincia.

Situación en Brinkmann y región con Fono Bus

Desde el 1º de enero, los trayectos de más de 60 kilómetros no cuentan con subsidios y el déficit debería cubrirse con una importante alza en las tarifas, lo que significa algo casi inviable. Sobre la situación de Empresa Transporte Morteros, Victor Zaninetti comentó cómo afrontará esta crisis la empresa.

“Nosotros vamos a esperar hasta el 16 de este mes, y si no tenemos respuesta, tendremos que restringir servicios porque no tenemos mas combustible”, manifestó. “Lamentablemente va a afectar a colegios, así que veremos qué pasa y como haremos para no perjudicar tanto”, agregó Zaninetti.

“La quita de este subsidio nos representó mas de 1 millón de pesos por mes, destinados a combustible principalmente”, destacó.

“No queremos despedir a nadie, vamos a pactar horarios, y tratar de mantener la fuente de trabajo”, recalcó. (Última fuente RCM)